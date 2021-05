Het Overlegcomité heeft beslist dat grotere festivals opnieuw kunnen doorgaan vanaf 13 augustus. Heel wat festivals gaven intussen al forfait of bereiden een aangepaste editie voor, anderen hopen op groen licht. Een overzicht.

Vanaf 13 augustus zouden grotere festivals opnieuw kunnen plaatsvinden met maximaal 5.000 bezoekers. Festivalgangers moeten wel gevaccineerd zijn of een negatieve test kunnen voorleggen. Dat bleek woensdag na afloop van het Overlegcomité.

Tijd om uw agenda erbij te nemen, dus. Welke festivals gaven er al de brui aan, en waar kunnen we deze zomer wél nog - al dan niet met beperkingen - een concert meepikken? Wij goten het voor u in een handig overzicht.

Gaan (tot nader order) door

Jazz Middelheim: 14 en 15 augustus 2021

Gent Jazz moest de handdoek in de ring gooien, maar het lijkt erop dat kleine broertje Jazz Middelheim meer geluk heeft. Na een succesvolle coronaproof editie in september vorig jaar, wil Jazz Middelheim half augustus opnieuw een festival organiseren. Onder meer Tunesische oedspeler Anouar Brahem, legendarische Franse basklarinettist Michel Portal en avant-garde-iconen John Zorn, Laurie Anderson en Bill Laswell staan op het programma.

Pukkelpop: 19 tot 22 augustus 2021

Ook Pukkelpop weigerde om opnieuw een editie over te slaan. Na de beslissing van het Overlegcomité, kondigde organisator Chokri Mahassine op Studio Brussel aan dat het festival dit jaar zal doorgaan op volledige capaciteit. Dat komt neer op zo'n 66.000 bezoekers per dag.

Tomorrowland: 27 tot 29 augustus en 3 tot 5 september 2021

Tomorrowland zou naar goede gewoonte plaatsvinden tijdens twee weekends op het einde van juli, maar werd in maart uitgesteld naar 27 tot 29 augustus en 3 tot 5 september. Ook de organisatie van het dancefestival reageert verheugd op de versoepelingen: 'We zijn ervan overtuigd dat we van Tomorrowland een veilige plek kunnen maken.'

Werken een alternatief uit

Dranouter

Net zoals vorig jaar gaat Dranouter voor zomersessies, vandaag bevestigde de organisatie dat die sessies zeker doorgaan. Van 5 tot en met 8 augustus treden vijf artiesten per dag op. Gisteren kondigde de organisatie een nieuwe lading namen aan: naast Hooverphonic, Bart Peeters en Het Zesde Metaal treden ook Brihang, Sam De Nef en Naima Joris op in het West-Vlaamse dorp. Kaarten worden verkocht per bubbel van vier, de ticketverkoop startte vorige week. Verder wacht Dranouter nog de exacte voorwaarden van de federale regering af vooraleer er eventueel meer plannen worden gemaakt.

Gent Jazz

Nadat headliners Sting en Herbie Hancock forfait gaven, besloot Gent Jazz Festival een streep door de editie van 2021 te trekken. Geen Gent Jazz Festival deze zomer dus, of althans niet hoe we het gewend zijn: de organisatie wil wél een 'waardig' en 'zo groot mogelijk alternatief' op poten zetten.

Graspop Metal Meeting

Graspop sneuvelde al in februari als eerste grote Belgische zomerfestival. Voor het tweede jaar op rij moet het metalfestival noodgedwongen zijn jubileumeditie uitstellen. De 25e editie is uitgesteld naar 16 tot en met 19 juni 2022. Maar dat betekent niet dat er geen muziek zal klinken in Dessel. Het festival hoopt deze zomer in een of andere vorm iets te kunnen organiseren, maar daarover zal pas later duidelijkheid zijn.

Lokerse Feesten

In april kondigde de organisatie van de Lokerse Feesten aan het festival dit jaar te willen laten doorgaan, maar dan met een beperkt publiek. De organisatie wacht op het wettelijk kader om van 30 juli tot 8 augustus 2021 een kleinschalige editie te kunnen organiseren.

Rock Werchter

Deze zomer komt er geen groot festival op de weide in Rotselaar: Rock Werchter werd in maart al uitgesteld naar 2022. Ook de eendagsfestivals TW Classic en Werchter Boutique zijn afgelast. Wel belooft de organisatie een coronaproof alternatief. Of dat een zomerbar zal worden zoals vorig jaar, is nog niet duidelijk. 'Wij beraden ons over eventuele volgende stappen', zegt woordvoerder Nele Bigaré in een reactie op de versoepelingen.

Afgelast

Couleur Café

Couleur Café, dat naar goede gewoonte plaatsvindt eind juni in het Ossegempark naast het Atomium, werd uitgesteld naar 24 juni tot 26 juni 2022.

Cactus Festival

Ook Cactus Festival moest de handdoek in de ring gooien: de 39ste editie van het festival zal doorgaan op 8, 9 en 10 juli 2022 in het Minnewaterpark in Brugge.

Cactusfestival in Brugge besliste eerder al om de editie van deze zomer uit te stellen naar 2022. Ondertussen bekijkt de organisator wel of het mogelijk is om het stadsfestival 'Moods' in samenwerking met stad Brugge te organiseren. "Dit is goed nieuws maar we wachten het ministerieel besluit af. Wij hebben alleszins al veel zin om iets te organiseren", aldus organisator Patrick Keersebilck.

Dour

In december kondigde Dour nog de komst van onder meer Stormzy, Sevdaliza, Nubya Garcia en Zwangere Guy aan, maar vandaag liet de organisatie weten het festival, dat zou plaatsvinden van 14 tot 18 juli 2021, te annuleren. De versoepelingen van vandaag bieden nog niet genoeg perspectief voor Dour, klinkt het.

Rond enkele festivals, waaronder Les Ardentes, is het al een tijdje opvallend stil. Volgens de website van Les Ardentes, gaat het festival in Luik nog steeds door van 8 tot 11 juli 2021 mét kletterende internationale namen als Kendrick Lamar, Cardi B en Bad Bunny op de line-up. Dat lijkt wel heel optimistisch. Reggae Geel staat ten slotte gepland op 7 en 8 augustus, net voor er terug grotere festivals kunnen georganiseerd worden dus. Wat dat betekent voor het reggaefestival, is nog niet duidelijk.

Wat mag er weer vanaf 9 juni? Lees het hier. Blijf in deze liveblog op de hoogte van onze laatste updates over de coronacrisis.

