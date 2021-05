Vanaf 13 augustus zouden grotere festivals opnieuw kunnen plaatsvinden in ons land. Bezoekers moeten wel gevaccineerd zijn of een negatieve test kunnen voorleggen. Dat bericht VRT NWS net voor de afloop van het Overlegcomité.

Premier Alexander De Croo had het dit weekend al voorspeld: vanaf half augustus kunnen opnieuw enkele grotere festivals georganiseerd worden. Dat is goed nieuws voor onder meer Pukkelpop, Tomorrowland en Jazz Middelheim, festivals die gepland staan op het einde van de zomer.

Tomorrowland zou naar goede gewoonte plaatsvinden tijdens twee weekends op het einde van juli, maar werd in maart uitgesteld naar 27 tot 29 augustus en 3 tot 5 september. Ook Pukkelpop en Jazz Middelheim weigerden om, zoals onder meer Graspop en Rock Werchter, de handdoek al in de ring te gooien. Het ziet ernaar uit dat beide festivals zullen kunnen doorgaan. Pukkelpop staat gepland van 19 tot 22 augustus, Jazz Middelheim op 14 en 15 augustus.

Het concrete kader waarbinnen de festivals kunnen plaatsvinden, is nog niet rond. Wel is al duidelijk dat bezoekers gevaccineerd moeten zijn of een negatieve test moeten kunnen voorleggen.

