Pukkelpop zal dit jaar doorgaan op volledige capaciteit, zegt organisator Chokri Mahassine dinsdagnamiddag op Studio Brussel. Dat komt neer op zo'n 66.000 bezoekers per dag. Pukkelpop staat gepland van 19 tot 22 augustus.

Massa-evenementen zoals festivals zijn vanaf 13 augustus opnieuw mogelijk, op voorwaarde dat toeschouwers een bewijs van vaccinatie of een recente negatieve PCR-test kunnen voorleggen. Volgens Pukkelpop zijn de exacte modaliteiten nog niet helemaal duidelijk, maar de organisatie verwacht dat de komende uren en dagen het concrete canvas aan de eventsector zal worden overgemaakt.

'Het is onze grootste ambitie om van Pukkelpop de veiligste plaats voor jongeren te maken. Laten zien dat het wel degelijk kan', zegt Chokri Mahassine. 'Wij zijn professionals, we weten waarmee we bezig zijn. We zijn nog nooit zo klaar geweest om deze uitdaging - een van de grootste uit ons bestaan - aan te gaan.'

De organisatie wil nu een paar dagen de tijd nemen om het kader dat aangereikt zal worden te matchen met de festivalplannen. Er komt ook een taskforce op federaal niveau, met experts uit diverse veiligheidsorganen en de festivalsector.

'De afgelopen maanden koos onze sector bewust voor een constructieve samenwerking met alle mogelijke experts ter zake. Op dat elan werken we verder', aldus Chokri. 'Met expertise en gelijkwaardige input langs alle zijden. De veiligheid van onze bezoekers, artiesten, crew en buurtbewoners is en blijft onze topprioriteit.' (Belga)

