De organisatie van Tomorrowland reageert dinsdag verheugd op het nieuws dat grote openluchtfestivals mogelijk zullen zijn vanaf 13 augustus. 'We zijn heel blij en dankbaar te vernemen dat de Belgische overheid een realistisch perspectief heeft vooropgesteld voor de organisatie van grote evenementen', zegt woordvoerster Debby Wilmsen.

'Niet alleen voor de organisatie is dit goed nieuws, maar ook voor de meer dan 1.500 leveranciers en hun werknemers die bijdragen aan Tomorrowland', vervolgt Wilmsen. 'Momenteel gaan we de richtlijnen en parameters bepaald door de nationale overheid verder bestuderen, zodat we de correcte scenario's en instructies kunnen communiceren. Met een combinatie van vaccinaties en sneltesten aan de deur, zijn we ervan overtuigd dat we van Tomorrowland een veilige plek kunnen maken en een festival waar zoveel mensen al lang naar uitkijken. Alle maatregelen en richtlijnen worden zeer serieus genomen en alle protocollen zullen worden toegepast.'

De affiche voor Tomorrowland 2021 wordt binnenkort bekendgemaakt. Op 16 en 17 juli is er trouwens ook nog een digitale versie van het festival - Tomorrowland Around The World. Onder meer Adam Beyer, Armin van Buuren, Claptone, Nicky Romero en Tale Of Us zullen daar te zien zijn.

