Tomorrowland 2021 wordt uitgesteld naar eind augustus/begin september. Het festival baseert zich naar eigen zeggen op advies van experts en overheden en de vooruitzichten van de vaccinatiestrategie en testevents. 'We willen er heel graag voor gaan', zegt woordvoerster Debby Wilmsen.

Tomorrowland weigert, in tegenstelling tot onder meer Rock Werchter en Graspop, voorlopig om de handdoek te gooien en kiest voor een uitstel naar het einde van de zomer.

De twee festivalweekends van Tomorrowland die zoals steeds eind juli waren gepland, komen volgens de organisatie dit jaar waarschijnlijk te vroeg vanwege de aanhoudende coronapandemie. Tomorrowland plaats zijn hoop nu op het einde van de zomer. De nieuwe data zijn 27, 28 en 29 augustus en 3, 4 en 5 september. Die data zijn doorgesproken met de bevoegde overheden, klinkt het, maar op een officiële toestemming is het nog wachten.

Als die toestemming er komt, zal die sowieso voorwaardelijk zijn gezien de onzekerheid over de epidemiologische situatie. 'We willen positief en hoopvol blijven over een onvergetelijk einde van de zomer van 2021, maar beseffen ook dat de kans bestaat dat de 16e editie van Tomorrowland in 2022 zal plaatsvinden', klinkt het bij het festival.

De festivalorganisatie houdt ook nog een slag om de arm om eventueel een kleinschalig evenement te organiseren indien een volwaardig massafestival niet zou kunnen. 'Maar we kiezen nu voor een positieve mindset en gaan uit van het beste scenario: een Tomorrowland zoals andere jaren', zegt Wilmsen. 'Als dat toch niet mogelijk zou blijken, zullen we bekijken wat we wel kunnen doen. We willen heel graag iets organiseren.'

Tourschema's

Dat Tomorrowland wel nog op een festival hoopt in 2021 en bijvoorbeeld Rock Werchter niet, valt volgens de organisatie onder meer te verklaren door de genres die er aan bod komen. 'Bij ons staan vooral dj's en die brengen geen hele band of productie mee', stelt Wilmsen.

'Hun tourschema's zijn dan ook flexibeler. Bovendien komen de meeste artiesten uit Europa. Het is ook zo dat in ons genre de meeste festivals in Europa momenteel nog gewoon op de kalender staan of voor uitstel naar het einde van de zomer zijn gegaan. We zullen natuurlijk wat aanpassingen moeten doen op basis van beschikbaarheden, maar de affiche zal gelijkwaardig zijn aan andere jaren'. Meer informatie over wie op het podium zal staan, wordt ten vroegste binnen enkele weken verwacht.

Tomorrowland benadrukt dat het festival alleen zal doorgaan als dat veilig kan. 'Alle beslissingen en richtlijnen over buitenevenementen die in de komende maanden genomen worden, en de daarbij horende toelatingen en vergunningen, zullen gevolgd worden', klinkt het. 'Het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van de festivalgangers, partners, leveranciers, artiesten en buurtbewoners zijn onze topprioriteit.'

Meer informatie op de website van het festival. Alle tickets zijn in principe al de deur uit omdat de tickets van de uitgestelde editie van 2020 werden overgezet naar dit jaar. Wie niet aanwezig kan zijn op de nieuwe data, kan terecht bij de officiële ruilkassa van Tomorrowland. (Belga)

Tomorrowland weigert, in tegenstelling tot onder meer Rock Werchter en Graspop, voorlopig om de handdoek te gooien en kiest voor een uitstel naar het einde van de zomer.De twee festivalweekends van Tomorrowland die zoals steeds eind juli waren gepland, komen volgens de organisatie dit jaar waarschijnlijk te vroeg vanwege de aanhoudende coronapandemie. Tomorrowland plaats zijn hoop nu op het einde van de zomer. De nieuwe data zijn 27, 28 en 29 augustus en 3, 4 en 5 september. Die data zijn doorgesproken met de bevoegde overheden, klinkt het, maar op een officiële toestemming is het nog wachten. Als die toestemming er komt, zal die sowieso voorwaardelijk zijn gezien de onzekerheid over de epidemiologische situatie. 'We willen positief en hoopvol blijven over een onvergetelijk einde van de zomer van 2021, maar beseffen ook dat de kans bestaat dat de 16e editie van Tomorrowland in 2022 zal plaatsvinden', klinkt het bij het festival. De festivalorganisatie houdt ook nog een slag om de arm om eventueel een kleinschalig evenement te organiseren indien een volwaardig massafestival niet zou kunnen. 'Maar we kiezen nu voor een positieve mindset en gaan uit van het beste scenario: een Tomorrowland zoals andere jaren', zegt Wilmsen. 'Als dat toch niet mogelijk zou blijken, zullen we bekijken wat we wel kunnen doen. We willen heel graag iets organiseren.'Dat Tomorrowland wel nog op een festival hoopt in 2021 en bijvoorbeeld Rock Werchter niet, valt volgens de organisatie onder meer te verklaren door de genres die er aan bod komen. 'Bij ons staan vooral dj's en die brengen geen hele band of productie mee', stelt Wilmsen. 'Hun tourschema's zijn dan ook flexibeler. Bovendien komen de meeste artiesten uit Europa. Het is ook zo dat in ons genre de meeste festivals in Europa momenteel nog gewoon op de kalender staan of voor uitstel naar het einde van de zomer zijn gegaan. We zullen natuurlijk wat aanpassingen moeten doen op basis van beschikbaarheden, maar de affiche zal gelijkwaardig zijn aan andere jaren'. Meer informatie over wie op het podium zal staan, wordt ten vroegste binnen enkele weken verwacht. Tomorrowland benadrukt dat het festival alleen zal doorgaan als dat veilig kan. 'Alle beslissingen en richtlijnen over buitenevenementen die in de komende maanden genomen worden, en de daarbij horende toelatingen en vergunningen, zullen gevolgd worden', klinkt het. 'Het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van de festivalgangers, partners, leveranciers, artiesten en buurtbewoners zijn onze topprioriteit.' Meer informatie op de website van het festival. Alle tickets zijn in principe al de deur uit omdat de tickets van de uitgestelde editie van 2020 werden overgezet naar dit jaar. Wie niet aanwezig kan zijn op de nieuwe data, kan terecht bij de officiële ruilkassa van Tomorrowland. (Belga)