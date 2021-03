Na Graspop gooit ook Rock Werchter de handdoek: deze zomer komt er geen groot festival op de weide in Rotselaar. 'Opnieuw uitstellen is de juiste beslissing, maar een zeer bittere pil om te slikken.'

Ook Rock Werchter gaat deze zomer niet door. 'De voorbije maanden overlegden we intens met overheden, experten en andere festivals in binnen- en buitenland, met oog op een veilige heropstart', klinkt het bij de organisatie. 'Maar we zijn tot de conclusie gekomen dat we het festival niet normaal kunnen voorbereiden noch hebben we zekerheid dat eens de datum daar is, het festival kan doorgaan zoals gepland. We willen de fans en artiesten enkel de allerbeste Rock Werchter-ervaring bieden. In de huidige omstandigheden kunnen we dit niet realiseren.'

De festivalorganisatie roept de overheden op om de muzieksector een hand toe te steken: 'De eens zo bloeiende sector bloedt hard en heeft steun nodig. We rekenen op de verschillende overheden. België is een internationaal gerenommeerd festivalland, dat willen en moeten we blijven.'

Zomerbar

Volgend jaar is Werchter er terug met acts die dit jaar op het programma stonden, en 'straffe nieuwe namen'. Rock Werchter 2022 vindt plaats van donderdag 30 juni tot zondag 3 juli 2022. De ticketverkoop start in het najaar.

Wie al een kaartje voor de editie van dit jaar had, wordt gecontacteerd door Ticketmaster. Ticket kunnen worden overgeheveld naar de editie van 2022, of kunnen worden omgezet in krediet, dat vrij besteed kan worden aan festivals georganiseerd in het festivalpark in Werchter.

Rock Werchter gaat dan wel niet door, dat betekent niet dat er deze zomer geen muziek zal klinken in Rotselaar. De organisatie werkt volop aan een coronaproof programma. Vorig jaar organiseerde Rock Werchter een zomerbar voor maximum 200 aanwezigen, die in bubbels aan tafeltjes concerten van onder meer Selah Sue en Bazart konden bijwonen.

Testevenement

Op een officieel besluit over de nakende festivalzomer, is het nog even geduld oefenen. Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) wil een beslissing over de zomerfestivals zo lang mogelijk uitstellen, in de hoop groen licht te kunnen geven. De Vlaamse regering hoopt in april ook een testevenement te organiseren voor 1.000 jongeren om na te gaan hoe grote evenementen - zoals festivals - op een veilige manier kunnen georganiseerd worden. Metalfestival Graspop besloot niet langer te wachten en trok eind februari al de stekker uit.

Frankrijk hakte dan weer al een maand geleden de knoop door: daar mogen festivals maximum 5000 bezoekers ontvangen, op voorwaarde dat ze netjes op hun stoel blijven zitten. (M.M.)

