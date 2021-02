Graspop stelt als eerste van de grote Belgische zomerfestivals zijn editie uit naar volgend jaar. 'We kunnen het festival dat we voor ogen hadden, niet organiseren. Dan is het eerlijker om de eer aan onszelf te houden en een jaar te wachten', zegt organisator Peter Van Geel.

Metalfestival Graspop moet voor het tweede jaar op rij noodgedwongen zijn jubileumeditie uitstellen. Wie uitkeek naar shows van onder meer Aerosmith, Faith No More, Deep Purple en Deftones in Dessel in juni, moet nog een jaar geduld oefenen. 'De veiligheid van bezoekers, crew en artiesten is steeds onze grootste bezorgdheid', klinkt het bij de organisatie.

...

Metalfestival Graspop moet voor het tweede jaar op rij noodgedwongen zijn jubileumeditie uitstellen. Wie uitkeek naar shows van onder meer Aerosmith, Faith No More, Deep Purple en Deftones in Dessel in juni, moet nog een jaar geduld oefenen. 'De veiligheid van bezoekers, crew en artiesten is steeds onze grootste bezorgdheid', klinkt het bij de organisatie.Hoe zijn jullie tot die beslissing gekomen?Peter Van Geel: We maken de beslissing met pijn in het hart. We kunnen het festival dat we voor ogen hadden - en waar metalfans voor betaald hadden, want de editie van 2021 was bijna uitverkocht - niet organiseren. Een jubileumeditie met een vierde extra festivaldag en heel wat grote namen is simpelweg niet haalbaar. De onzekerheid is te groot. Dan is het eerlijker om de eer aan onszelf te houden en een jaar te wachten.Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) belooft half maart te beslissen of en in welke omstandigheden zomerfestivals kunnen plaatsvinden. Waarom hebben jullie de knoop nu al doorgehakt?Van Geel: Het heeft geen zin om metalfans nog drie, vier weken in het ongewisse te laten. We zijn een van de eerste festivals. We komen te vroeg, zo simpel is het. Onze opbouw start begin mei, dat is binnen 9 weken. We kunnen, net zoals de bands trouwens, het risico niet nemen. Als een band als Kiss op tournee gaat, organiseren ze dat niet op een paar weken. Dat lijken politici vaak te vergeten. Bovendien werken we samen met Hellfest in Frankrijk, die vorige week hun festival hebben afgelast. Heel wat bands zouden na ons in Frankrijk spelen, en krijgen we nu moeilijker naar België.Hellfest gaf er de brui aan nadat de Franse minister van Cultuur besloot dat festivals komende zomer kunnen plaatsvinden voor maximum 5000 zittende bezoekers. Is een afgeslankte versie voor metalfestivals dan geen optie?Van Geel: Hellfest heeft dat overwogen, maar je kan Aerosmith niet boeken voor 5000 mensen die op een stoeltje moeten blijven zitten. Daar zit niemand op te wachten. Metalfans moeten kunnen headbangen, bier drinken en dansen. Als je dat niet kan vrijwaren, en ook nog eens grote bands moet missen omdat ze niet naar Europa komen, stel je beter uit.Denk je dat andere Belgische festivals gaan volgen?Van Geel: Iedereen heeft andere kaarten op tafel. Wij kunnen die beslissing nemen omdat een groot deel van onze affiche in 2022 terug wil komen. Daarbij is Graspop bijna uitverkocht, op een paar dagtickets na. Dat is een heel andere situatie dan festivals die nog moeten starten met de voorverkoop. Maar ik hoop wel dat de zomer oplossingen gaat brengen. De Belgische festivals zijn wereldwijd bekend om hun sterke organisatie en line-up, laat ons dat niet verloren laten gaan.Ook jullie willen deze zomer nog van jullie laten horen.Van Geel: We willen de graspopsfeer kleinschalig terugbrengen, binnen het kader van wat mogelijk is en los van de jubileumeditie. In welke vorm dat kan gebeuren, zal de politiek bepalen.Jullie zijn niet het enige festival dat de affiche heeft overgeheveld naar een uitgestelde editie. Dreigt er een poule nieuwe bands met nieuwe platen onder de arm uit het circuit te vallen?Van Geel: Graspop boekt elk jaar bands waar nog niemand van heeft gehoord. Dat is een van onze sterktes, en dat gaan we ook zo houden. Denk maar aan de Mongoolse band The Hu bijvoorbeeld, die in 2019 op ons podium stond en ondertussen al vrij groot geworden is.Hoe staat Graspop er financieel voor?Van Geel: We zijn al sinds september vorig jaar met de editie van 2021 bezig, dus we hebben wel al wat kosten gemaakt. Nu moeten we door de zure appel heen bijten, maar financieel komt Graspop dit wel te boven.