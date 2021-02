Metalfestival Graspop gaat ook dit jaar niet door, meldt de organisatie vrijdag.

Graspop gooit voor het tweede jaar op rij (noodgedwongen) de handdoek omwille van de coronacrisis en de onzekerheden die de pandemie met zich meebrengt voor grote publieksevenementen. De 25e editie van het metalfestival is uitgesteld naar 16 tot en met 19 juni 2022.

'We hadden niet liever gewild dan metalfans van over de hele wereld te verwelkomen in Dessel in juni, maar helaas zal dat niet mogelijk zijn. De veiligheid van bezoekers, crew en artiesten is steeds onze grootste bezorgdheid', klinkt het. De line-up wordt zoveel mogelijk behouden. Wie al een ticket voor Graspop 2021 had, wordt gecontacteerd door Ticketmaster.

Het festival hoopt deze zomer wel nog in een of andere vorm iets te kunnen organiseren, maar daarover zal pas later duidelijkheid zijn. Op de affiche voor Graspop 2021 stonden onder meer Aerosmith, Faith No More, Deep Purple, Deftones, Foreigner, Judas Priest, Killing Joke, Korn, The Offspring en Volbeat.

Graspop is zo het eerste grote Belgische zomerfestival dat zijn editie van 2021 schrapt. In Frankrijk werd ook Metalfestival Hellfest al geannuleerd nadat de Franse minister van Cultuur aankondigde dat festivals er maximum 5000 zittende bezoekers mogen ontvangen.

In ons land is het nog even wachten op een beslissing of en in welke omstandigheden zomerfestivals kunnen plaatsvinden. Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) belooft uiterlijk half maart de knoop door te hakken.

