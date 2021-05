De organisatie van Tomorrowland denkt nog steeds een uitgestelde fysieke editie van het populaire dancefestival te kunnen organiseren eind augustus en begin september, maar plant in de tussentijd ook een digitale editie op 16 en 17 juli. Tomorrowland Around The World zal opnieuw worden aangepast aan de verschillende tijdzones ter wereld en belooft ook weer een spektakel van 3D-design, videoproductie en special effects te worden.

Op de affiche van Tomorrowland Around The World prijken al zeker namen als Adam Beyer, Armin van Buuren, Claptone, Nicky Romero en Tale Of Us. De ticketverkoop start op donderdag 6 mei om 15 uur onze tijd.

Net als vorig jaar zal het fictieve eiland Pāpiliōnem de thuisbasis vormen voor de digitale Tomorrowland-podia, die in een nieuw jasje zullen worden gestoken. Je kan op het eiland van podium naar podium navigeren op je pc, laptop, smartphone of tablet.

Fysieke editie

De organisatie roept op om het festival thuis te volgen, maar om daar de festivalsfeer zo goed mogelijk na te bootsen door grote schermen en/of tenten te plaatsen en een gepaste outfit aan te doen. 'Dit weekend draait helemaal om samenkomen door de kracht van muziek, op een verantwoorde en veilige manier', klinkt het.

De fysieke editie van Tomorrowland 2021 staat intussen nog steeds gepland in de opeenvolgende weekends van 27-29 augustus en 3-5 september, als de coronamaatregelen het op dat moment toelaten. De festivalorganisatie laat nog weten dat ze in de toekomst elk jaar zowel een fysiek als een digitaal Tomorrowland wil organiseren. (Belga)

