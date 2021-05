Het festivalpark in Werchter wordt tijdens de volledige maand juli omgetoverd tot een openluchtarena onder de noemer 'Werchter Parklife'. Dat heeft de organisatie van Rock Werchter woensdag bekendgemaakt.

Nu het Overlegcomité duidelijkheid heeft gebracht voor de evenementen- en festivalsector, maken meer en meer organisaties hun plannen voor deze zomer bekend. Zo ook Live Nation, de organisator achter Rock Werchter, TW Classic en Werchter Boutique, de jaarlijkse vaste waarden van het Festivalpark in Werchter. Die drie festivals worden uitgesteld naar 2022, maar de organisatie heeft een alternatief plan uitgewerkt voor de maand juli: Werchter Parklife.

Werchter Parklife start op donderdag 1 juli en loopt tot 1 augustus. Op donderdag en vrijdag staat er steeds een avondconcert gepland, op zaterdag en zondag zijn er middag- en avondshows. Bezoekers worden in bubbels van vier verwacht, tickets voor de concerten worden dan ook uitsluitend per bubbel verkocht. Per concert zijn maximum 2.500 mensen toegelaten. De ticketverkoop start op dinsdag 18 mei om 10 uur.

Rode Duivels

Het programma van het openingsweekend is alvast bekend. Op donderdagavond 1 juli opent Balthazar, de dag erna staat Goose op het podium. Zaterdagavond 3 juli is voor Arsenal en Tin Fingers. Lil Kleine en Ronnie Flex & The Fam treden zondagmiddag op. Het weekend wordt afgesloten met Equal Idiots en Black Box Revelation.

De organisatie geeft nog mee dat als de Rode Duivels de kwartfinales van het EK voetbal halen, er nog gesleuteld zal worden aan de timing van de optredens, zodat de wedstrijden in het programma geïntegreerd kunnen worden. (Belga)

Nu het Overlegcomité duidelijkheid heeft gebracht voor de evenementen- en festivalsector, maken meer en meer organisaties hun plannen voor deze zomer bekend. Zo ook Live Nation, de organisator achter Rock Werchter, TW Classic en Werchter Boutique, de jaarlijkse vaste waarden van het Festivalpark in Werchter. Die drie festivals worden uitgesteld naar 2022, maar de organisatie heeft een alternatief plan uitgewerkt voor de maand juli: Werchter Parklife.Werchter Parklife start op donderdag 1 juli en loopt tot 1 augustus. Op donderdag en vrijdag staat er steeds een avondconcert gepland, op zaterdag en zondag zijn er middag- en avondshows. Bezoekers worden in bubbels van vier verwacht, tickets voor de concerten worden dan ook uitsluitend per bubbel verkocht. Per concert zijn maximum 2.500 mensen toegelaten. De ticketverkoop start op dinsdag 18 mei om 10 uur.Het programma van het openingsweekend is alvast bekend. Op donderdagavond 1 juli opent Balthazar, de dag erna staat Goose op het podium. Zaterdagavond 3 juli is voor Arsenal en Tin Fingers. Lil Kleine en Ronnie Flex & The Fam treden zondagmiddag op. Het weekend wordt afgesloten met Equal Idiots en Black Box Revelation. De organisatie geeft nog mee dat als de Rode Duivels de kwartfinales van het EK voetbal halen, er nog gesleuteld zal worden aan de timing van de optredens, zodat de wedstrijden in het programma geïntegreerd kunnen worden. (Belga)