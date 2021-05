De organisatie van Reggae Geel heeft beslist om het festival voor het tweede jaar op rij te annuleren omwille van het coronavirus. Het festival stond gepland op 7 en 8 augustus, een week voor het Overlegcomité grote zomerfestivals zonder social distancing mogelijk maakt.

Reggae Geel moet ook dit jaar de handdoek gooien. 'Uitstellen tot later in de zomer zagen we niet zitten, deels omdat dat moeilijk lag voor de medewerkers en deels omdat we ons afvragen of het toch niet nog wat vroeg zal zijn om zo'n groot festival veilig te organiseren', zegt organisator Kris Eelen.

Reggae Geel lokt traditioneel zowat 50.000 bezoekers. 'Met een kleinschalige editie voor 5.000 mensen zoals toegelaten zou zijn, komen we niet uit de kosten', zegt Eelen. 'We gaan voor een volwaardige editie volgend jaar. Er was natuurlijk al heel wat werk gebeurd voor de editie van dit jaar, maar de grootste kosten gebeuren tijdens de opbouw en het festival zelf, dus die kunnen we nog vermijden.' (Belga)

