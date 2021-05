Het Brussels Summer Festival (BSF) kondigt aan dat het voor het tweede jaar op rij niet zal doorgaan. Ondanks de versoepelingen zijn er nog te veel beperkingen en onzekerheden. Daarom voelt de organisatie zich genoodzaakt het festival te annuleren, laat ze weten.

Het team van BSF is blij dat er groen licht is voor de heropstart van de culturele sector en er een duidelijk plan op tafel ligt. 'Toch brengen de aangekondigde maatregelen nog te veel beperkingen en onzekerheden met zich mee om de editie 2021 van het festival in zijn gebruikelijke vorm en met een gerust hart te kunnen organiseren. We hebben dan ook besloten het daarom te annuleren', stelt de organisatie.

Het Brussels Summer Festival geeft (of gaf tot twee jaar geleden) heel wat jonge Belgische artiesten, maar ook muzikanten uit de buurlanden de kans op te treden.

Voor de festivalgangers die al tickets hadden gekocht voor de editie 2020 of 2021, wordt alle informatie binnenkort meegedeeld op de website van het BSF.

