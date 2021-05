Dour Festival gaat voor het tweede jaar op rij niet door. Na de afgelaste editie in 2020 heeft de organisatie beslist om ook de editie van 2021 niet te laten plaatsvinden. De versoepelingen van vandaag bieden nog niet genoeg perspectief voor Dour, klinkt het.

Bij een normale editie duurt het Dour Festival vijf dagen lang en ontvangt het 250.000 mensen. Dat is ondanks de versoepelingen die het Overlegcomité vandaag op tafel legde binnen het Zomerplan, nog niet mogelijk. De editie van 2021, die van 14 tot en met 18 juli zou plaatsvinden, gaat daarom niet door.

'We zijn Dourstalgisch... We zullen jullie weer missen, lieve festivalgangers die we dit jaar opnieuw niet op het festivalterrein zullen mogen verwelkomen. Onze gedachten gaan ook uit naar onze medewerkers, vrijwilligers, technici, artiesten en al onze dienstverleners en partners die weer een donker zomerseizoen te wachten staat', meldt de organisatie in een persbericht.

Voor de festivalgangers die al tickets hadden gekocht voor de editie 2020 of 2021, komt er binnenkort de nodige informatie op de website van Dour Festival. De editie van 2022 zal plaatsvinden van 13 tot en met 17 juli. (Belga)

