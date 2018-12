Dit zijn de 10 beste films van 2018 volgens Knack Focus

1 Burning (Lee Chang-dong)

Lee zet Murakami naar zijn meesterhand in deze zedenstudie over botsende minnaars en klassen die subtiel tot mysteriethriller muteert. Een meesterwerk over obsessie, jaloezie en pyromanie dat lang blijft nasmeulen.

Lees hier de volledige recensie.





2 Phantom Thread (Paul Thomas Anderson)

Psychoseksuele romantiek annex allegorie over het kunstenaarschap, met Daniel Day-Lewis in zijn ultieme rol als modegenie met issues. Een pelliculecreatie van een filmmaker die zijn metier van naald tot draad beheerst.

Lees hier de volledige recensie.





3 Roma (Alfonso Cuarón)

Cuarón brengt een hommage aan zijn warme maar turbulente jeugd in het Mexico van de jaren zeventig, én aan de huismeid die hem opvoedde. Een intiem epos in lumineus zwart-wit.

Lees hier de volledige recensie.





4 The Rider (Chloé Zhao)

Authentiek en poëtisch portret van een gevallen rodeocowboy. Een prachtfilm die zelfs Terrence Malick, de Dardennes en Wong Kar-wai tot een kampvuurlied zou verleiden.

Lees ook:De film die bewijst dat een Indiaan een cowboy kan zijn





5 The Florida Project (Sean Baker)

Levendige milieuschets vol driftig fladderende paradijsvogels die in de schaduw van de Amerikaanse droom het hoofd boven water proberen te houden. Welkom in wasteland USA.

Lees hier de volledige recensie.





6 Cold War (Pawel Pawlikowski)

Jazzy zwart-witballade over onmogelijke liefde in onmogelijke tijden, geïnspireerd op Pawlikowski's ouders: muzikanten die vluchtten van Oost naar West, en terug.

Lees hier de volledige recensie.





7 Girl (Lukas Dhont)

Tactiel en empathisch drama over een transgendermeisje dat haar dromen hoopt te realiseren: ballerina én volwaardig vrouw worden. Beste debuut van het jaar.

Lees hier alles over het straffe jaar van Lukas Dhont.





8 Shoplifters (Hirokazu Kore-eda)

Raak geobserveerd en subtiel gelaagd drama over een stel outsiders dat samen een warme ersatzfamilie vormt in de materialistische metropool van Tokio.

Lees ook:Waarom Japan haar Gouden Palm negeert: 'Mijn land moet in het reine komen met zijn verleden'





9 Dogman (Matteo Garrone)

Een schlemielige hondentrimmer bijt van zich af in Garrone's clash tussen alfa- en betamannetjes. Neorealisme in gestileerde westernverpakking.

Lees ook ons interview met Matteo Garrone: 'Ik ben en blijf een Italiaan'





10 Mandy (Panos Cosmatos)

Nicolas Cage gaat als wraakengel demonische bikers te lijf. Psychedelische horror, alsof Carpenter, Argento en Tarkovski samen aan het trippen slaan.

Lees hier de volledige recensie.