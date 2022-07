De balans: dit zijn de 10 beste nationale series van 2022 tot nu toe

2022 zit er alweer voor de helft op. Hoog tijd om de balans op te maken en te overlopen welke culturele werken ons jaar al de moeite maakten. Vandaag: de beste nationale series van 2022 tot nu toe.

10. Sarah in Genderland

Met een heerlijk open blik waadt Sarah Vandeursen door genderland, dat soms ook een mijnenveld is. Ze geeft haar ongemak grif toe – uiteindelijk is ze een kind van een tijd waar je een jongen, een meisje of gewoon raar was. Maar ze doet dit zonder oogkleppen. Het zit haar even gegoten als een voorgevulde boxershort.

9. Niets gaat over

Op 14 maart 2012 verongelukte een bus met Belgische kinderen en hun begeleiders in een tunnel op weg van hun skiklassen in Zwitserland naar hun huizen in Heverlee en Lommel. 22 kinderen en zes volwassenen stierven. In Niets gaat over keren Lieven Van Gils en Katrien De Ruysscher terug in de tijd, en ondanks al het leed maken ze ook een beklijvende ode aan het leven.

8. Als je eens wist

In drie seizoenen en tien afleveringen heeft actrice en regisseur Hilde Van Mieghem een beklemmend beeld geschetst van verschillende vormen van mishandeling binnen gezinnen, van de trauma’s die er soms de oorzaak van zijn en de altijd schrijnende pijn die er het gevolg van is. Het is geen programma om graag naar te kijken, het is wel een programma dat noodzakelijk is. Misbruik schiet wortel als er stilte heerst.



7. Restaurant Misverstand

In Restaurant Misverstand brengt Dieter Coppens een groep mensen met jongdementie samen om een restaurant uit te baten. En net als in een ander restaurant moet men daar eerst en vooral lekker eten. Het programma laat mensen in hun waarde, is nooit betuttelend en er wordt niet ingeboet op kwaliteit. Bovenal laat het zien wat je met jongdementie wél nog kan.

6. Metissen van België

Tientallen metissen komen in deze documentairereeks aan het woord. Ze vertellen ingetogen, soms met een krak in de stem, hoe ze hun levens verloren en als grijze muizen door de wereld slopen. Metissen van België belicht een voorzichtig verzwegen en zwartgeblakerde bladzijde uit onze geschiedenis.

5. Doe zo voort

Met de Streamz-reeks Doe zo voort, over een leerkracht lager onderwijs en een roedel oudercontactgestoorde vaders en moeders, stapt stand-upper en DIW-gezicht Lukas Lelie uit zijn comfortzone. Zo’n vijf procent ongeveer. In zijn zelfgeschreven komische Streamz-reeks Doe zo voort probeert Lelie als nogal luie leerkracht lager onderwijs zich zo goed en zo kwaad mogelijk door een oudercontact te navigeren. Of zoals hij het zelf omschrijft: ‘Breaking Bad zonder drugs.’

© Jef Boes

4. De Mol

Ondertussen gaat de formule van De Mol al een tijdje mee, maar toch voelde het recentste seizoen anders dan anders. Nooit eerder zagen we De Mol midden in het programma vertrekken, waardoor in alle haast een nieuwe bedrieger aangeduid moest worden. Ook de grootse livefinale was een nieuw element dat lang na uitzending nog over de tongen rolde.

3. FC United: City Pirates

Een voetbalprogramma dat ook goed scoort bij mensen die niets met voetbal hebben, vooral om dat het in de eerste plaats een sociaal project is. Jonge kerels komen zichzelf tegen, worstelen met hun demonen, botsen op muren en op elkaar, maar allemaal klampen ze zich op de een of andere manier vast aan een droom.

2. Syrië, de giftige oorlog

Om in kaart te brengen hoe vaak en hoe intensief de Syrische dictator Bashar Al-Assad de voorbije jaren de eigen bevolking met giftige bommen heeft bestookt, spraken Rudi Vranckx en Inge Vrancken met een indrukwekkend aantal getuigen, betrokkenen, overlevenden, leidinggevenden en onderzoekers. De schrijnende conclusie was duidelijk: ook de smerigste oorlog is voor sommigen gewoon big business.

1. Het proces dat niemand wou

Het proces tegen Bart De Pauw werd lang en breed uitgesmeerd in de media, maar pas dankzij de docuserie Het proces dat niemand wou kregen zijn slachtoffers ook echt een stem. Hoewel er een fundamentele vraag onbeantwoord blijft – de reeks werd gemaakt voor Woestijnvis, maar zwijgt over hoeveel het productiehuis afwist van De Pauws gedrag – vormt het vooral een beklemmend portret van hoe grensoverschrijdend gedrag zich in alle subtiliteit kan manifesteren.