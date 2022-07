Dertien tips voor een duizelingwekkend Dour

Agressieve rapmetal in de blakende zon, Franse technochansons en euforische gabberpop: het wordt deze week weer een bonte boel op Dour Festival.

De echte waaghalzen bevinden zich sinds gisteren op de camping van Dour Festival. Wie liever nog niet uitgeput is tegen dat de optredens effectief beginnen, zakt vanaf morgen af naar het Waalse dorpje waar voor het eerst in drie jaar weer vijf dagen eclectisch festival geprogrammeerd staan. Dertien tips voor wie door de bomen het bos niet meer ziet.

The Bug feat. Flowdan (La petite maison dans la prairie, woensdag 01u – 02u)

Aanrader voor wie graag op woensdagavond al z’n trommelvliezen wil kapotblazen: de extreem zware bassen van The Bug. Deze producer brengt een mix van dub en dancehall waarbij het belangrijkste is dat u de bassen fysiek uw botten doen rammelen. Voeg daar de monotone, enorm stoere raps van van MC Flowdan aan toe, en u kan uw festival begin met een waar pletwalsoptreden.



Oklou (Le labo, donderdag 17u30 – 18u15)

Wie op een lieflijke manier de slaap uit zijn ogen wil vegen na de eerste nacht (17u30 is op Dour nu eenmaal praktisch ’s ochtends) moet op donderdag in Dours kleinste, spannendste tent zijn. Daar staat namelijke de Franse avant-popartieste Oklou gepland, wiens album Galore twee jaar na release nog steeds op vaste rotatie opligt bij ons. Dat heeft alles te maken met de feeërieke productie van PC Music-labelbaas A.G. Cook en de fluwelen stem van Oklou zelf.



Shygirl (Le labo, donderdag 21u15 – 22u15)

Het gaat er op donderdag echter niet constant zo lieflijk aan toe in Le Labo. Neem bijvoorbeeld de wulpse beats van Shygirl, die met haar mix van hiphop en UK bass de perfecte soundtrack voor een sensuele zonsondergang zal voorzien. Uw heupen zijn bij deze gewaarschuwd: stilstaan wordt geen optie.



Dorian Electra (Le labo, donderdag 22u45 – 23u45)

Wie na Shygirl nog vol energie zit, zal die ongetwijfeld kwijt kunnen bij Dorian Electra. Deze hyperpopster komt namelijk naar Dour afgezakt met een arsenaal vol knotsgekke beats, die van hyperpop over dubstep tot verschroeiende hardstyle gaan. Voor subtiliteit bent u hier aan het foute adres, maar eerlijk, wie zit daar op een Dourse donderdagnacht echt op te wachten?



LSDXOXO (Le labo, donderdag 01u15 – 02u45)

Het is geen geheim dat de instrumenten ’s nachts op Dour opzij geschoven worden en dat elke tent ruimte biedt aan draaitafels. Een van de interessantste dj’s van dienst dit jaar is LSDXOXO, die snedige, industriële techno combineert met een zekere sensualiteit en een onverholen queer-filosofie. Alle openminded ravers weten waarheen op donderdagnacht.



City Morgue (The last arena, vrijdag 17u30 – 18u30)

De agressieve hiphopmetal van het duo City Morgue lijkt op maat gemaakt voor duistere bunkers. Het is dus nog maar de vraag hoe hun mix van scheurende gitaren, verpletterende beats en intimiderende schreeuwraps zal uitpakken tijdens een gezapige middag op het openluchtpodium. Al is hun sound zo’n agressieve uppercut dat het ons zou verbazen als er géén talloze moshpits ontstaan in de blakende zon.



Rico Nasty (The last arena, vrijdag 19u – 20u)

Blijf zeker aan The Last Arena plakken als u City Morgue overleefd hebt, want met Rico Nasty komt er nog zo’n interessante naam uit de gruwelrap haar opwachting maken. Al kiest deze artieste niet uitsluitend voor de kaart van de agressie: haar sound schippert tussen furieuze trapmetal en fluoroze hyperpop. Voor verveling zal er alvast geen ruimte zijn.



Gargäntua (Le labo, vrijdag 21u45 – 22u45)

Hebt u zich ooit al afgevraagd hoe de Franse technochanson zou klinken? Zoek niet verder dan Gargäntua, het duo dat eruit ziet alsof het black metal maakt, maar in de praktijk vooral klinkt als Serge Gainsbourg over stuiterende beats. Het Franse antwoord op Goldband, zeg maar.



Danny L Harle (La chaufferie, vrijdag 1u30 – 2u30)

Tekende vorig jaar met Harlecore voor een van de dansplaten van het jaar, en nu ongetwijfeld voor een van de beste feestjes van Dour 2022: Danny L Harle. Verwacht u aan melige zanglijntjes die referenen naar de meest aanstekelijke dance uit de nillies, begeleid door stampende beats die uw benen in bewegingen zullen doen brengen alsof u druiven aan het persen bent.



VTSS (La chaufferie, vrijdag 2u30 – 04u)

Nog zo’n naam waarmee Dour het spannendste van de hendendaagse danswereld naar Wallonië haalt. De Poolse dj VTSS maakte aanvankelijk naam met sets vol harde kletstechno, maar verkent de laatste tijd steeds meer alle grenzen van de elektronische muziek. Haar recentste nummer werd door sommigen zelfs omschreven als ‘bimbo Death Grips’. Het wordt een set voor de avontuurlijke dansvloerverkenners.



Yves Tumor & Its Band (La petite maison dans la prairie, zaterdag 19u – 20u)

Een optreden van Yves Tumor is altijd een gokje. De enigmatische artiest staat er nogal om bekend de grenzen van het ‘concert’ af te tasten, en heeft de neiging in nogal bizarre performance art te vervallen. Al durven we optimistisch te zijn, dankzij de band de Tumor meeneemt en de wat toegankelijkere glamrocksound die we op diens recentste platen te horen kregen.



Ic3peak (La chaufferie, zondag 19u – 20u)

Slechts de tweede show ooit van het Russische duo Ic3peak op Belgische bodem, nadat ze in mei de Botanique aandeden. Die show was alvast reden genoeg om naar hun terugkeer uit te kijken. Ook Dour zal in duisternis gehuld worden door deze ijzige genremix van witch house, hiphop en hardcore punk, een sound die Poetin meermaals badend in het zweet deed wakkerschieten.



Ascendant Vierge (La chaufferie, zondag 00u – 01u)

Het collectief Casual Gabberz doet de laatste editie een beetje dienst als huis-dj’s van Dour en mocht al meermaals de boel afsluiten. Dit jaar is dat niet anders, maar wij kijken vooral uit naar de show net daarvoor, wanneer Casual Gabberz-dj Paul Seul een uurtje vroeger aan de draaitafel mag kruipen, samen met sopraan Mathilde Hernandez. Onder de naam Ascendant Vierge brengt het duo een manische mix van gabberbeats en operazang, wat steevast uitmondt in extravagante feestjes.



