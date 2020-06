Op zaterdagavond 20 juni vond het eerste Focus Music Festival plaats, een onlinemuziekfestival van en met Kate Tempest. Behalve Lianne La Havas, Fontaines D.C., Georgia en Charlotte Adigéry nodigde Tempest ook het Speakers Corner Quartet uit voor een sessie. Herbeleef hun set hier.

Zoals nagenoeg élke rapper uit Londen en omstreken, heeft ook Kate Tempest weleens een microfoon ter hand genomen op de Speakers' Corner-openpodiumavonden in Brixton. Het Speakers Corner Quartet was jarenlang de vaste begeleidingsband van die open mics.

Al kende Tempest drummer en spilfiguur Kwake Bass wel al langer: de twee gingen samen naar de befaamde Brit School. Tempest noemt Bass zelfs haar beste vriend. Geen wonder dat hij ooit in haar liveband drumde en hij doorgaans ook als musical director van haar liveshows fungeert - een functie die hij overigens ook bij r&b-zanger Sampha bekleedt.

Bij het Speakers Corner Quartet, dat tot dusver één eigen ep uit heeft maar bezig is aan een eerste album mét featuring van Kate Tempest, wordt Kwake Bass bijgestaan door Ross 'Biscuit' Harris (fluit), Peter Bennie (bas) en Raven Bush (viool). Het viertal brengt een mélange van klassiek, hiphop, jazz en electronica die Kate Tempest in Knack Focus als 'far out' beschreef. Check de set die het Speakers Corner Quartet op het Focus Music Festival speelde en oordeel vooral zélf.

