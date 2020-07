Op zaterdagavond 20 juni vond het eerste Focus Music Festival plaats, een onlinemuziekfestival dat gecureerd werd door de Britse Kate Tempest. Behalve Lianne La Havas, Fontaines D.C. en Charlotte Adigéry nodigde Tempest ook synthpopsensatie Georgia uit. Herbeleef haar sessie hier.

Georgia, voluit Georgia Barnes, is de dochter van Leftfield-medeoprichter Neil Barnes en maakt door Chicago-house en Detroit-techno beïnvloedde synthpop. Na haar titelloze debuut uit 2015, kwam ze begin dit jaar met het fel gesmaakte album Seeking Thrills aanzetten, dat met About Work the Dancefloor een stevige clubhit voortbracht.

Maar haar eerste stappen in de muziek zette Georgia als drumster van Kwes, Mica Levi en - yep - Kate Tempest. Al leerden de twee elkaar niet kennen op het podium, maar in de wieg. Tempests tante en Georgia's moeder - allebei sociaal werkers - waren namelijk hechte collega's. Zo hecht dat ze naar elkaars familiefeesten gingen en daar ook steevast hun kinderen mee naartoe namen. 'Op den duur kwam Kate telkens met een hele entourage muzikanten en artiesten in haar zog binnenvallen, soms tot ontsteltenis van sommige ooms en tantes', lachte Georgia onlangs in Knack Focus. 'Ze was toen helemaal nog niet bekend zoals nu, maar sowieso al de meest enigmatische en coolste persoon die ik kende in de hele wereld. En eigenlijk is ze dat nog steeds.'

Ook Tempest heeft niets dan mooie woorden over voor Georgia. 'Ze is een geweldige liveperformer. Haar spelplezier en haar vitaliteit zijn alles waar je in lockdowntijden naar op zoek bent. Ze stopt haar hele zijn in haar spel.'

Seeking thrills? Dan moet u dus bij Georgia zijn, die voor het Focus Music Festival optrad vanuit een soort zelfgebouwd ruimteschip van drums en synths. Herbekijk de sessie hier.

Herbeleef ook het headlinerconcert van curator Kate Tempest en geniet na van het hele Focus Music Festival via knackfocus.be/focusmusicfestival. Georgia speelt op 4 mei 2021 in de Botanique.

Georgia, voluit Georgia Barnes, is de dochter van Leftfield-medeoprichter Neil Barnes en maakt door Chicago-house en Detroit-techno beïnvloedde synthpop. Na haar titelloze debuut uit 2015, kwam ze begin dit jaar met het fel gesmaakte album Seeking Thrills aanzetten, dat met About Work the Dancefloor een stevige clubhit voortbracht. Maar haar eerste stappen in de muziek zette Georgia als drumster van Kwes, Mica Levi en - yep - Kate Tempest. Al leerden de twee elkaar niet kennen op het podium, maar in de wieg. Tempests tante en Georgia's moeder - allebei sociaal werkers - waren namelijk hechte collega's. Zo hecht dat ze naar elkaars familiefeesten gingen en daar ook steevast hun kinderen mee naartoe namen. 'Op den duur kwam Kate telkens met een hele entourage muzikanten en artiesten in haar zog binnenvallen, soms tot ontsteltenis van sommige ooms en tantes', lachte Georgia onlangs in Knack Focus. 'Ze was toen helemaal nog niet bekend zoals nu, maar sowieso al de meest enigmatische en coolste persoon die ik kende in de hele wereld. En eigenlijk is ze dat nog steeds.' Ook Tempest heeft niets dan mooie woorden over voor Georgia. 'Ze is een geweldige liveperformer. Haar spelplezier en haar vitaliteit zijn alles waar je in lockdowntijden naar op zoek bent. Ze stopt haar hele zijn in haar spel.'Seeking thrills? Dan moet u dus bij Georgia zijn, die voor het Focus Music Festival optrad vanuit een soort zelfgebouwd ruimteschip van drums en synths. Herbekijk de sessie hier.