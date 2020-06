Georgia tapt uit een heel ander vaatje dan Kate Tempest, bij wie ze vroeger drumde. Seeking Thrills heet niet toevallig haar recente album.

Op die plaat koppelt Georgia - voluit Georgia Barnes, dochter van Leftfield-medeoprichter Neil Barnes - oer-Britse synthpop aan euforische Chicago-house en Detroit-techno. En ze pleit daarbij gepassioneerd voor escapisme. 'Maar dan écht, puur, fysiek escapisme, hè! Niet het soort dat je op sociale media vindt, integendeel', zo vertelde ze in januari nog in dit blad. Twee maanden later ging de hele planeet in lockdown en zat iedereen thuis aan de livestreams, de 'coronaperitieven' en de Zoom-feestjes gekluisterd.

...

Op die plaat koppelt Georgia - voluit Georgia Barnes, dochter van Leftfield-medeoprichter Neil Barnes - oer-Britse synthpop aan euforische Chicago-house en Detroit-techno. En ze pleit daarbij gepassioneerd voor escapisme. 'Maar dan écht, puur, fysiek escapisme, hè! Niet het soort dat je op sociale media vindt, integendeel', zo vertelde ze in januari nog in dit blad. Twee maanden later ging de hele planeet in lockdown en zat iedereen thuis aan de livestreams, de 'coronaperitieven' en de Zoom-feestjes gekluisterd. Georgia: I knooow! Probeer ik met mijn plaat iedereen aan te moedigen om zich te smijten - in clubs, tijdens concerten... - en dan zorgt dat verrekte virus ervoor dat de beste vorm van 'ontsnappen' aan de realiteit gewoon in je eigen kot blijven is. (lacht)En te bedenken dat je de release al enkele maanden had uitgesteld, omdat de singles het zo goed deden... Georgia:... En ik meer shows wilde spelen voor de plaat uitkwam. Klopt. Ik heb toch nog een béétje kunnen touren. Artiesten die nu pas of nu nog een album uitbrengen, zijn helemaal fucked. Nu, de plaat is goed gelanceerd, hoor. Ik kreeg zelfs veel berichten van fans die met About Work the Dancefloor of andere tracks hun woon- of slaapkamer tot een nachtclub omtoverden. Bijna ontroerend om te zien. Je hebt zelf al een voorsmaakje gegeven van wat we van je mogen verwachten tijdens het Focus Music Festival: begin mei gaf je een concertje thuis, vanuit een soort spacey synthesizerbubbel. Georgia: (lacht) We hebben de hele podiumset-up opgebouwd in mijn homestudio, en die met behulp van een speciale lens doen uitzien als een soort zot ruimteschip. Geen problemen gehad met de buren tijdens dat ruimteschipfeestje? Georgia: Nope. Mijn pa heeft die studio nog zelf gebouwd, ergens eind jaren negentig. Hij gebruikte die om demo's op te nemen en hij is compleet geluidsdicht. Geen overbodige luxe, als je weet hoe afgrijselijk luid Leftfield destijds klonk. De bunker, noemen mijn vrienden het. (lacht)Je bent al je hele leven bevriend met Kate Tempest. Kan je ons een jeugdanekdote aan de hand doen? Georgia: Ik herinner me vooral familiefeestjes waar Kate telkens met een hele entourage muzikanten en artiesten in haar zog kwam binnenvallen. Soms tot ontsteltenis van sommige ooms en tantes. (lacht) Ze was toen helemaal nog niet bekend zoals nu, maar sowieso al de meest enigmatische en coolste persoon die ik kende in de hele wereld. En eigenlijk is ze dat nog steeds.