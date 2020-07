Op 20 juni vond het Focus Music Festival plaats, een onlinemuziekfestival dat gecureerd werd door de Britse Kate Tempest. Behalve Lianne La Havas, Georgia en Charlotte Adigéry, nodigde Tempest ook de Ierse post-punkers van Fontaines D.C. uit. Herbeleef hun sessie hier.

Fontaines D.C. komt uit Dublin City - dáár staan die initialen in hun bandnaam dus voor - en rockte zich in 2019 in de kijker met Dogrel, een plaat vol potige post-punk. Nauwelijks een jaar later ligt opvolger A Hero's Death al klaar. Die komt eind deze week uit, bevat mantra-achtige teksten over onverbondenheid en de angst om jezelf te verliezen en belooft een beduidend rustiger sound. 'A Hero's Death is geschreven in complete ignorance of our fans', lachte frontman Grian Chatten erover in Knack Focus. Beide albums werden geproducet door Dan Carey, de rechterhand van Kate Tempest. Zo komt het dus dat Tempest en Chatten elkaar ontmoetten - 'waar precies weet ik niet meer, misschien was het in de studio, misschien in de pub', dixit Tempest - én besloten om samen een song te schrijven. Die zal te horen zijn op de volgende Kate Tempest-plaat, naar alle waarschijnlijkheid wederom een Rick Rubin-productie. Maar eerst is er dus A Hero's Death, waar Fontaines D.C. op het Focus Music Festival al twee nummers uit speelde. Het ene bandlid deed dat vanuit een bloemenveld, het andere posteerde zich voor zijn wasmachine. Herbekijk de integrale sessie hier.