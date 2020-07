Op zaterdagavond 20 juni vond het eerste Focus Music Festival plaats, een onlinemuziekfestival van en met Kate Tempest. Behalve Georgia, Fontaines D.C. en Charlotte Adigéry nodigde Tempest ook folksoulsensatie Lianne La Havas uit. Herbeleef haar sessie hier.

Kate Tempest hoefde geen twee keer na te denken voor ze Lianne La Havas toevoegde aan de programmatie van het door haar gecureerde Focus Music Festival. 'Lianne is gewoon... een engel. Ze zingt als God en doet het nog makkelijk lijken ook', zegt Kate Tempest over de Londense artieste. Dat gevoel lijkt wederzijds te zijn: ook La Havas noemt Tempest 'een engelachtig gedaante'. 'Ik was op slag geobsedeerd door haar, die lichtkrans waarin ze lijkt te bewegen. Kate Tempest is een wonderlijk mens', klinkt het. De twee ontmoetten elkaar op een privéfeestje van Dan Carey, de producer van Tempest.

Carey is niet de enige grote naam die de ontwapenende stem van Lianne La Havas kan smaken. La Havas zong mee met Alt-J op Warm Foothills en was een protegée van Prince. Ze werkte mee aan Art Official Age, zijn album uit 2014. Datzelfde jaar speelde Prince ook in haar woonkamer in Londen.

In diezelfde woonkamer bracht Lianne La Havas op het Focus Music Festival drie nummers die ze nog nooit eerder gespeeld had: Courage, Green Papaya en Seven Times. Drie nummers van haar nieuw album, dat vandaag/vrijdag 17 juli uitkomt en haar naam als titel draagt. Ze schreef het album na een relatiebreuk, maar noem Lianne La Havas vooral geen break-upplaat.

'Het album gaat niet alleen over mijn verwerking van een gestrande relatie. Ik heb ook moeten leren om mezelf niet langer weg te cijferen voor een ander. Ik heb er kracht uit gepuurd, moed voor de toekomst', vertrouwde ze ons toe. Lianne La Havas zit weer goed in haar vel, en dat hoor je. Op de plaat, in interviews, en in haar sessie op het Focus Music Festival. Herbeleef 'm hier.

