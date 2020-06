De meest verrassende act uit de line-up van het Focus Music Festival is Speakers Corner Quartet. De Britse band brengt een melting pot van klassiek, hiphop en Oosterse jazz.

Op zaterdag 20 juni presenteren Knack Focus en Radio 1 het Focus Music Festival. Het virtuele festival wordt gecureerd door Kate Tempest, die er zelf ook optreedt. Toen de Britse negentien was, bracht ze vele avonden door in Speakers' Corner, een venue in de Londense wijk Brixton waar beruchte hiphopshows en openpodiumavonden doorgingen. In de vooravond van hun carrière was Speakers Corner Quartet de huisband van de bar, ze voorzagen er de spoken word-kunstenaars van beats.

'Het Speakers Corner Quartet lijkt een traditioneel kwartet met drums, viool, fluit en bas, maar wat zij doen, is far out, man. Iets tussen klassiek, jazz, hiphop, jungle en drum-'n-bass in. Nee, eigenlijk is het soul, of alleszins good for the soul', vertelt Tempest ons over het viertal.

'The soul' is precies waarvoor Speakers Corner Quartet muziek maakt. De band, met Kate Tempests goede vriend Kwake Bass op drums, ziet muziek als een publieke dienst en gelooft sterk in de spirituele kracht ervan. Ze hebben een hekel aan alles wat populair is - de groep heeft niet zomaar een nummer dat F**k the hype titelt. 'De celebritycultuur heeft muziek vernield. Ik hou niet van figuren, ik hou van muziek', zegt fluitist Biscuit. Hij draagt die bijnaam sinds hij als puber gevat werd tijdens het jatten van drank in Cornwall. Speakers Corner Quartet heeft het misschien niet zo op muzikale egotrippers, maar speelde wél samen met jazzlegende Herbie Hancock.

Waar het kwartet overigens ook een hekel aan heeft, is een stijf publiek. 'Het publiek in Londen is erg kil', zegt Jerrelle, de contrabassist van de band, aan Other World News. 'Britten zijn zo gereserveerd.' U bent gewaarschuwd.

Focus Music Festival Zaterdag 20/6 om 20 uur, te volgen via de Facebookpagina van Knack Focus. Alle info: knackfocus.be/focusmusicfestival.

De komende dagen maken we de door Tempest samengestelde line-up verder bekend. Alles wat u moet weten over het Focus Music Festival en Kate Tempest leest u volgende week, op 17 juni, in een speciale editie van Knack Focus. Het Focus Music Festival is gratis te volgen via Facebook. Op vraag van Kate Tempest kunt u ook vrijwillig een gift achterlaten. Die zal door Tempest aan een door haar uitgekozen Belgisch goed doel gedoneerd worden: de Belgische Federatie van Voedselbanken.

