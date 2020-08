Kate Tempest gaat voortaan door het leven als Kae Tempest. De artiest komt naar buiten als non-binair en zegt in een Facebookbericht aangesproken te willen worden met de non-binaire voornaamwoorden 'they' en 'them', 'die', 'hen' en 'hun' in het Nederlands.

'Vanaf vandaag breng ik boeken en muziek uit als Kae Tempest', schrijft Tempest in een aankondiging op Facebook. 'Ik worstel al lang met het accepteren van mezelf zoals ik ben. Ik probeerde te leven naar de verwachtingen van anderen uit angst voor afwijzing. Maar het onderdrukken van mezelf zorgde voor veel moeilijkheiden, en dit is een eerste stap naar zelfkennis en zelfliefde. Ik hield van Kate, maar ik hoop dat jullie met me meegaan op deze nieuwe weg.'

Kae Tempest geeft aan voortaan met de non-binaire voornaamwoorden 'die', 'hen' en 'hun' aangesproken te willen worden en hun naam te veranderen naar Kae. 'Kae' is Oud-Engels voor een jay bird, een Vlaamse gaai, legt die uit. Volgens Tempest wordt de vogel geassocieerd met communicatie, nieuwsgierigheid, aanpassingsvermogen en moed. Maar 'kae' verwijst ook naar de kauw, een vogel die dood en wedergeboorte symboliseert.

'De vraag was voor mij niet langer "Wanneer verandert de wereld?", maar "Hoe ver wil ik gaan om de dingen te veranderen?" Ik hoop dat ook jullie de moed vinden om uitdagingen aan te gaan', sluit Tempest af.

In juni cureerde Tempest het Focus Music Festival, waar die zelf ook optrad. Het was het laatste festival waar de artiest onder hun geboortenaam speelde. Herbekijk de sessie hier.

Herlees hier ons laatste interview met Kae Tempest.

De non-binaire voornaamwoorden 'die'/'hen'/'hun', 'they'/'them' in het Engels, vervangen de binaire 'hij'/'hem'/'zijn' en 'zij'/'haar'. Ter illustratie: 'Ze verandert haar naam. Je spreekt haar voortaan anders aan', wordt dan 'Die verandert hun naam, je spreekt hen voortaan anders aan'.

'Vanaf vandaag breng ik boeken en muziek uit als Kae Tempest', schrijft Tempest in een aankondiging op Facebook. 'Ik worstel al lang met het accepteren van mezelf zoals ik ben. Ik probeerde te leven naar de verwachtingen van anderen uit angst voor afwijzing. Maar het onderdrukken van mezelf zorgde voor veel moeilijkheiden, en dit is een eerste stap naar zelfkennis en zelfliefde. Ik hield van Kate, maar ik hoop dat jullie met me meegaan op deze nieuwe weg.'Kae Tempest geeft aan voortaan met de non-binaire voornaamwoorden 'die', 'hen' en 'hun' aangesproken te willen worden en hun naam te veranderen naar Kae. 'Kae' is Oud-Engels voor een jay bird, een Vlaamse gaai, legt die uit. Volgens Tempest wordt de vogel geassocieerd met communicatie, nieuwsgierigheid, aanpassingsvermogen en moed. Maar 'kae' verwijst ook naar de kauw, een vogel die dood en wedergeboorte symboliseert. 'De vraag was voor mij niet langer "Wanneer verandert de wereld?", maar "Hoe ver wil ik gaan om de dingen te veranderen?" Ik hoop dat ook jullie de moed vinden om uitdagingen aan te gaan', sluit Tempest af.In juni cureerde Tempest het Focus Music Festival, waar die zelf ook optrad. Het was het laatste festival waar de artiest onder hun geboortenaam speelde. Herbekijk de sessie hier.