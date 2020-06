Zaterdagavond presenteerden Knack Focus en Radio 1 het Focus Music Festival. Wie hem gemist heeft - of hem graag nog eens opnieuw wil beleven - kan de set van headliner en curator Kate Tempest hier integraal herbekijken.

De muziek van Kate Tempest is wat u nodig hebt in deze bewogen tijden. Ze brengt nummers - lees: muzikale gedichten - over radicale empathie en verbondenheid. Via openpodiumavonden in Londen groeide ze uit tot de geëngageerde rapster slash dichteres slash spoken-wordartieste die ze vandaag is. Van Jay-Z tot Phoebe Waller-Bridge: allemaal zijn ze fan van Tempest, die voor haar meest recente album The Book of Traps and Lessons in zee ging met Amerikaans sterproducer Rick Rubin.

We konden ons voor ons eerste Focus Music Festival, een onlinefestival dat op zaterdagavond 20 juni te streamen was via Facebook, dan ook geen betere curator dromen dan Kate Tempest. Ze stelde zelf de door Lianne La Havas, Fontaines D.C. en Charlotte Adigéry bevolkte line-up samen, ze koos het goede doel waar de vrije giften van de festivalgangers naartoe gingen - de Belgische Federatie van Voedselbanken - en vooral: ze sloot ons virtuele festival af met een exclusieve, ruim half uur durende en carrière-omvattende headlinerset.

Herbekijk de integrale sessie van Kate Tempest hier:

De muziek van Kate Tempest is wat u nodig hebt in deze bewogen tijden. Ze brengt nummers - lees: muzikale gedichten - over radicale empathie en verbondenheid. Via openpodiumavonden in Londen groeide ze uit tot de geëngageerde rapster slash dichteres slash spoken-wordartieste die ze vandaag is. Van Jay-Z tot Phoebe Waller-Bridge: allemaal zijn ze fan van Tempest, die voor haar meest recente album The Book of Traps and Lessons in zee ging met Amerikaans sterproducer Rick Rubin. We konden ons voor ons eerste Focus Music Festival, een onlinefestival dat op zaterdagavond 20 juni te streamen was via Facebook, dan ook geen betere curator dromen dan Kate Tempest. Ze stelde zelf de door Lianne La Havas, Fontaines D.C. en Charlotte Adigéry bevolkte line-up samen, ze koos het goede doel waar de vrije giften van de festivalgangers naartoe gingen - de Belgische Federatie van Voedselbanken - en vooral: ze sloot ons virtuele festival af met een exclusieve, ruim half uur durende en carrière-omvattende headlinerset. Herbekijk de integrale sessie van Kate Tempest hier: