Begin deze zomer vond het Focus Music Festival plaats, een onlinemuziekfestival van en met de Britse spoken-wordartieste Kate Tempest. Behalve Lianne La Havas, Fontaines D.C. en Georgia, nodigde Tempest ook onze hoogsteigen Charlotte Adigéry uit.

Slechts één Belg mocht op 20 juni de virtuele affiche delen met Lianne La Havas, Fontaines D.C. en Georgia op het door Kate Tempest gecureerde Focus Music Festival. Die eer viel Charlotte Adigéry te beurt, vorig jaar al door dit blad uitgeroepen tot Mens van het Jaar.

Tempest kende de muziek van Adigéry nog niet lang toen ze haar voor het festival selecteerde, maar was er naar eigen zeggen wél meteen van onder de indruk: 'Ik werd erdoor geraakt en geïmponeerd', stelde ze. 'Ik vóélde haar. She's wicked'.

En de bewondering is wederzijds, want voor aanvang van haar concert - zoals steeds in duo met haar muzikale rechterhand Boris 'Bolis Pupul' Zeebroek - gaf Adigéry te kennen dat ze 'gehuild heeft als een kleine baby' toen ze Kate Tempest voor het laatst zag optreden, op het Zwitserse festival B-Sides. 'Het voelde bij momenten alsof ze in mijn hoofd zat, zo intens was het.'

Wat dan gezegd van Charlotte Adigéry's eigen set? Herbekijk hem hier en oordeel zelf.

Never thought I’d miss the smell of beer and sweat. The perfect conductor for crowd-generated energy. Hope to feel you soon. Session recorded for Knack Focus Festival curated by Kate Tempest. Geplaatst door Charlotte Adigéry op Maandag 27 juli 2020

