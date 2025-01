Billie-Louise Vlegels, dochter van Veerle Baetens: ‘Mijn mama speelt niet altijd in de vrolijkste films’

Dé ster van Comeback is niet Veerle Baetens maar haar dochter, Billie-Louise Vlegels.

Vleugels had eerder al eens meegedaan aan de casting voor Het smelt, het eerste wapenfeit van Baetens als regisseur. ‘Gewoon voor het plezier, niet per se omdat ik in die film wilde spelen. Die beelden zijn bij regisseurs Jan en Raf Roosens beland. Zij hebben mijn mama gecontacteerd met de vraag of ik wilde repeteren.’ De intussen zestienjarige Billie repeteerde zo’n twee jaar lang scènes uit de film, waarin Zwangere Guy haar vader speelt. ‘Ik kende wel een paar liedjes van hem, zonder een echte fan te zijn. Hij was megavriendelijk tegen mij. Je zou niet zeggen dat het ook zijn eerste keer was.’

Ze kreeg noch vroeg veel advies aan haar mama. ‘Voor de scène waarin ik moet huilen en boos worden, moest ze me wel naar die emoties pushen. Dat was moeilijk, maar het is een goede scène geworden.’ Filmsets waren weliswaar geen vreemd terrein voor haar. ‘Ik herinner me dat mijn papa (Geert Vlegels, nvdr) me meenam naar de set van Callboys. Hij deed er het geluid. Ik had er een bed en liep op de set rond in mijn onesie. Op de sets van mijn mama was ik soms figurant.’



Haar leven lijkt gelukkig niet op dat van haar personage. ‘Dat Ava voor haar moeder moet zorgen in plaats van omgekeerd is best zwaar voor iemand die nog zo jong is.’ Maar Vlegels herkent wel het gemis: ‘Vooral vroeger, toen ik kleiner was, kon ik mijn mama missen als ze weg was voor series en films. We losten dat op door veel te bellen.’ Net als haar personage wordt ze wel eens aangesproken op haar bekende moeder. ‘Op school antwoord ik meestal: ik ben gewoon Billie, dat is niet zo speciaal, ze is gewoon mijn mama.’ Billie is trots op haar moeder. Máár: ‘Ik kijk niet echt naar haar films en ik ben daar ook niet zo in geïnteresseerd. Ze speelt niet altijd in de vrolijkste films.’

© Anneke D’Hollander

Op haar filmervaring kijkt ze met een goed gevoel terug. ‘Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ik ben opener geworden.’ Wat ze later wil worden, weet ze nog niet. Ze heeft meerdere ideeën. ‘Actrice lijkt me wel leuk. Maar ook dierenarts of dierenkinesitherapie lijken me erg interessant.’