Britse zangeres Marianne Faithfull (78) overleden

De Britse zangeres Marianne Faithfull is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar woordvoerder donderdag meegedeeld.

“Het is met diepe droefheid dat we het overlijden van de zangeres, liedjesschrijfster en actrice Marianne Faithfull aankondigen”, zo staat in een verklaring aan onder meer de Britse nieuwszender BBC.

Faithfull brak in 1964 door als zangeres van het nummer ‘As Tears Go By’, dat geschreven was door Mick Jagger en Keith Richards van The Rolling Stones. De Londense zangeres maakte in die periode ook deel uit van de entourage van de Stones. Ze had enkele jaren een veelbesproken relatie met Mick Jagger. Faithfull zou als muze van Jagger ook de inspiratiebron geweest zijn voor songs als ‘Wild Horses’ en ‘You Can’t Always Get What You Want’.

Ze groeide in de jaren 1960 uit tot een van de populairste en bekendste zangeressen van haar generatie. Ze scoorde nog hits met ‘Come and Stay with Me’, ‘This Little Bird’ en ‘Summer Nights’.

Daarnaast speelde ze als actrice ook mee in verscheidene films, onder meer ‘The Girl On A Motorcycle’ uit 1968. In het begin van de jaren 1970 raakte haar carrière evenwel in het slop. Persoonlijke problemen, onder meer als gevolg van drugsgebruik, namen in die periode de bovenhand. Volgens Britse media was ze in die periode zelfs een tijdje dakloos.

In 1979 realiseerde ze evenwel een spectaculaire comeback met het album ‘Broken English’, dat onder meer de klassieker ‘The Ballad of Lucy Jordan’ bevat. Onder meer als gevolg van jarenlange gezondheids- en drugsproblemen klinkt haar stem lager en grauwer dan voorheen, maar het bezorgt haar ook een eigen geluid, dat typerend wordt voor het tweede deel van haar loopbaan. Faithfull zal daarna steeds actief blijven als zangeres. Haar laatste album, ‘She Walks in Beauty’, dateert van 2021