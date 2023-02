Angèle en Anne-Marie naast Billie Eilish op Pukkelpopaffiche

Pukkelpop heeft zijn eerste drie namen bekendgemaakt. Op de wei in Kiewit zullen dit jaar Angèle, Anne-Marie en Billie Eilish het podium beklimmen.

Woensdag kondigde Pukkelpop Billie Eilish al aan in een in neon gehulde glazen container in Hasselt. Nu voegen ook Angèle en Anne-Marie zich bij haar. Vrijdag volgt nog een derde en laatste aankondiging in de container.

De Belgische Angèle stond in 2018 al op het festival. Toen trad ze op in de dance hall, maar nu sluit ze op zaterdag het hoofdpodium af. Ook voor de Britse Anne-Marie is het niet de eerste keer in Limburg. In 2016 en 2019 stond ze al op de Pukkelpopaffiche. Net als Angèle staat ze op zaterdag 19 augustus op het hoofdpodium.