Dit zijn de tien beste albums van 2022

1 Beyoncé – Renaissance

Queen B eert op haar zevende studioplaat iedereen van Donna Summer tot Robin S. en luidt zo eigenhandig de renaissance van de dance in. Goed voor het eerste échte feestje na twee jaar corona.

2 Charlotte Adigéry & Bolis Pupul Topical Dancer

De tofste tandem uit de belpop zet pientere teksten op onweerstaanbare beats. Resultaat: een onnavolgbaar (en terecht internationaal gelauwerd) debuut voor het hoofd én de benen.

3 Rosalía – Motomami

De koningin van Cataluña heeft met onder meer The Weeknd en Pharrell een blockbusterplaat gemaakt. En Motomami is meteen ook haar meest eclectische, uitdagende en beste tot dusver.

4 Alabaster DePlume – Gold

De raarste kwiet uit de Britse jazz doet op Gold verrassende dingen met saxofoon, gitaar, strijkers en parlando, en voert en passant een in deze tijden zeer welgekomen pleidooi voor empathie en zelfliefde.

5 Fontaines D.C. – Skinty Fia

De herrieschoppers maken nu ook hymnes die u zo door de speakers van een stadion kunt doen galmen. Maar hun ziel verkopen? Dat doen de Ieren van Fontaines D.C. wederom niet.

6 Kae Tempest – The Line Is a Curve

Weg epische gedichten, weg spoken word: The Line Is a Curve is zowaar een liedjesplaat. Onder meer Lianne La Havas en Kevin Abstract doen mee, al is het als vanouds Tempest zélf die bedwelmt.

7 Big Thief – Dragon New Warm Mountain I Believe in You

Adrianne Lenker en gevolg trokken van bos naar canyon naar woestijn en keerden terug met twintig songs die zich niet in hokjes laten drummen maar wel onmiskenbaar als Big Thief klinken.

8 Joost – Fryslân

Dat Joost Klein meer is dan een Crazy Frog-adept die dweept met botsautobeats bewijst Fryslân, een bijwijlen hyperpersoonlijk relaas over mentale gezondheid en het verlies van zijn ouders.

9 Wet Leg – Wet Leg

Aanstekelijke riffs, gevatte oneliners, plezierige attitude: de titelloze eerste van buzzband Wet Leg is – onze woorden! – ‘een van de klapstukken van het jaar’.

10 Harry Styles – Harry’s House

Op zijn derde soloworp serveert Harry Styles pop met toefjes funk, soul, disco en zelfs yachtrock. Harry’s House is zo’n plaat waarop élke song als een hit aanvoelt. Glad? Ja. Maar gezichtsloos? Nope.