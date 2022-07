‘Renaissance’ van Beyoncé: nergens beter dan house

Queen B bouwt haar kasteel om tot een dansvloer, met maar één doel: al uw zorgen wegwerken met behulp van aanstekelijke house- en discobeats.

Naar eigen zeggen schreef Beyoncé haar eerste soloplaat in zes jaar tijdens de pandemie, met als doel een veilige plek te creëren om even aan de angstaanjagende realiteit te ontsnappen. Die veilige haven ziet er verdacht veel uit als een dansvloer.

Op Renaissance trekt Queen B namelijk resoluut de kaart van de clubmuziek. Af en toe flirt ze wel met andere genres, zoals reggaeton op opener I’m that girl of de speelse trap van Thique, maar verder klinkt haar imposante stem vooral over house- en discobeats. Het resultaat is veel krachtiger dan Honestly, nevermind, de plaat waarop Drake zich onlangs aan dezelfde genres waagde.

De albumtitel zou kunnen slaan op Beyoncés wedergeboorte als danceartiest, maar evengoed op de manier waarop ze klassiekers nieuw leven inblaast. Doorheen de hele plaat knipoogt Beyoncé naar oude hits, gaande van een referenties naar nineties drag-icoon Moi Renee in Pure/honey tot een interpolatie van Right Said Freds’ I’m too sexy op Alien superstar. Op Break my soul hoort u de herkenbare Korg M1-synthesizer die van Show me love van Robin S een dansvloerklassieker maakte. Summer renaissance dan weer een onverholen ode aan I feel love van Donna Summer, een van de bekendste discohits ooit.

Beyoncé doet geen moeite om haar referenties te verbergen, maar slaagt er wel in om elk herkenningspunt een eigen draai te geven. Op die manier imiteert ze het euforische gevoel wanneer je op de dansvloer een hitje herkent, terwijl de dj die in een nieuwe context plaatst.

Het uiterst aanstekelijke geluid van Renaissance gaat hand in hand met teksten vol zelfliefde. Op het opschepperige af, ware het niet dat Beyoncé duidelijk haar luisteraars een hart onder de riem wil steken in moeilijke tijden en ieder hun zelfwaarde wil doen erkennen.

Al komt die buitenwereld die we op de dansvloer willen vergeten af en toe aankloppen. Zo wordt Beyoncés zelfliefde in Cozy gecontrasteerd met een maatschappij die zwarte lichamen nog steeds minderwaardig vindt. Break my soul dient als uitlaatklep voor mensen die in het werkleven onder extreme druk staan. Tijdens Pure/honey gaat Beyoncé in haar vrienden even joyriden, maar de tank is slechts voor een kwart gevuld omdat de gasprijzen dankzij de oorlog de pan uitschieten.

De vier muren van Beyoncés danstempel vormen slechts een tijdelijke barrière tussen ons en de realiteit. Maar zo lang het feestje van Renaissance blijft duren, blijkt Queen B een uitstekende disco queen te zijn.