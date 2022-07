Waarom zit Beyoncé op haar paard?

Veel is er nog niet geweten over Beyoncés nieuwe album Renaissance, dat op 29 juli moet uitkomen. Maar de fanbase heeft aan de albumcover die ze onlangs vrijgaf, een foto waarop ze een lichtgevend paard berijdt, meer dan genoeg om zijn fantasie de vrije loop te laten. De interessantste interpretaties op een rijtje.

Het is een referentie aan Lady Godiva

De albumcover is gebaseerd op een schilderij, meer bepaald Lady Godiva van de Engelse schilder John Collier. Sommige fans zien daarin een link naar de albumtitel, al werd Collier pas geboren toen de renaissance in de beeldende kunsten al lang voorbij was. Interessanter is het onderwerp van het doek: volgens de de legende zou Lady Godiva naakt door straten van de stad Coventry hebben gereden om voor de bevolking kwijtschelding af te smeken van de hoge belastingen die haar man Leofric hen oplegde. Dat past verdacht goed bij de thema’s van leadsingle Break My Soul, waarin Bey de lasten van het nine-to-fiveleven aanklaagt en ervoor pleit de arbeidersklasse te bevrijden.

© National

Het is een ode aan Bianca Jagger

Tijdens de nacht van 2 mei 1977 zou actrice en mensenrechtenactiviste Bianca Jagger te paard Studio 54 zijn binnengereden om er de dertigste verjaardag van haar toenmalige echtgenoot Mick Jagger te vieren. Tegenwoordig is Studio 54 een Broadwaytheater, destijds was het een iconische discoclub. Zo zou de albumcover verwijzen naar de nieuwe sound die Beyoncé op Renaissance zou laten horen, een geluid dat niet mis zou staan in de legendarische club. Ondertussen heeft Jagger het verhaal overigens zelf genuanceerd. Ze is niet binnengereden, het paard was al aanwezig in de club en ze is er ter plekke op geklommen. Maakt niet uit, de foto’s spreken nog steeds tot de verbeelding.

© National

Het is een bijbelallusie

De meest vergezochte en daarom leukste theorie: Beyoncé verwijst naar de vier ruiters van de apocalyps zoals die in de Bijbel verschijnen. In de Heilige Schrift staan die ruiters niet enkel voor verovering, oorlog, hongersnood en de dood, maar hebben ze ook allemaal een eigen kleur, respectievelijk wit, vuurrood, zwart en vaalgeel. Paarden lijken een terugkerend thema te zijn in de recente verschijningen van Beyoncé. Onlangs sierde ze de cover van British Vogue op een rood paard, terwijl ze voor Harper’s Bazaar met een zwart ros poseerde. Twee jaar geleden bereed ze in de film Black Is King dan weer een wit paard. Met het vaalgele dier op de hoes van Renaissance zou het onheilskwartet dus compleet zijn, al weten we niet goed wat het betekent dat Queen B haar dansbare plaat met de dood vereenzelvigt.