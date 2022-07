De balans: dit zijn de 10 beste boeken van 2022 tot nu toe

2022 zit er alweer voor de helft op. Hoog tijd om de balans op te maken en te overlopen welke culturele werken ons jaar al de moeite maakten. Vandaag: de beste boeken van 2022 tot nu toe.

10. Joachim Meyerhoff – Hamster in je Hersenen

Een paar bloedcellen die gezellig samenklitten. Meer is er niet nodig om het leven van de Duitse acteur en bestsellerschrijver Joachim Meyerhoff op zijn kop te zetten. Het ene moment zit hij samen met zijn dochter te zwoegen op een werkstuk over bipolariteit, het volgende zwalpt de kamer om hem heen. Meyerhoff schreef een roman over zijn beroerte, maar maakte er in plaats van een tragische vertelling een humoristische ode aan het optimisme van.

9. Werner Herzog – Het Schemeren van de Wereld

Werner Herzog trekt de jungle in om een bosgeest te vangen. Hij komt terug met het waargebeurde verhaal van Hiroo Onoda. Zijn naam moge onbekend klinkt, zijn heroïsche verhaal doet ongetwijfeld een belletje rinkelen. Als Japans soldaat krijgt Onoda tijdens WOII de opdracht om het Filipijnse eiland Lubang te verdedigen tegen de oprukkende geallieerden. Omdat hij niet weet dat het Japanse keizerrijk zich na de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki heeft overgegeven, blijft hij dat ook trouw doen. Bijna dertig jaar lang zal hij guerrilla-aanvallen uitvoeren op de lokale Filipijnse boeren en soldaten.

8. Mila Blum – Hoe je van je Dochter Moet Houden

Opvoeden is een oefening in traag loslaten, maar in welke mate mag je de teugels vieren? Hila Blum onderzoekt het in Hoe je van je Dochter Moet Houden, een roman die mooi balanceert tussen ontroering en meligheid.

7. Joe Brainard – Ik Herinner Me

Geen gloednieuwe roman, maar de recente vertaling van een Amerikaanse cultklassieker. Joe Brainards Ik Herinner Me bestaat uit zo’n 1500 zinnen die allemaal beginnen als ‘I remember…’ waarna een of andere hyperpersoonlijke anekdote volgt. Het resultaat is een van de origineelste en meest geprezen autobiografieën aller tijden.

6. James Clammer – Van Geen Betekenis

Een roman die begint met een pornoscenario en halverwege omslaat in een weekendthriller? Niet meteen de beste pitch. Toch lever James Clammer met zijn tweede roman Van Geen Betekenis een indrukwekkend visitekaartje af, terwijl hij loodgietertje speelt met de taal.

5. Peter Middendorp – Neven

Een jaar na een aanslag gaat Robert zijn neef Arie ophalen uit een instelling om een tripje naar het Waddeneiland te maken. In deze noodlotsroman wordt Robert geteisterd door schuldgevoel, omdat hij wordt geplaagd door de gedacht dat hij misschien wel in die rolstoel had moeten belanden in plaats van zijn neef. Zware kost, maar Peter Middendorp giet er een flinke scheut zwarte humor bij.

4. David Graeber & David Wengrow – Het begin van alles

Een titel die meteen duidelijk maakt wat u mag verwachten. In Het Begin van Alles proberen Graeber en Wengrow aan te tonen dat het klassieke ontstaansverhaal van de mensheid niet klopt. Belangrijker dan de nieuwe verhalen, zijn de nieuwe inzichten die daarmee gepaard gaan: volgens deze nieuwe geschiedenis hoeven discriminatie en ongelijkheid helemaal niet ingebakken in ons DNA te zitten.

3. Julian Barnes – Elizabeth Finch

Op wonderlijke wijze geeft Julian Barnes schrijfles in Elizabeth Finch: eerst toont hij je de blokkendoos, dan de handleiding, en daarna knutselt hij voor je ogen een briljante roman in elkaar. Hij lokt je voyeuristische leesblik vooruit met de sappige belofte van Het Schandaal en lepelt je ondertussen allerlei wijsheden op waar je nog lang op kunt kauwen. Een cadeau voor het brein, dit boek.

2. Ali Smith – Gezelschap

In Gezelschap smeulen die thema’s nog op de achtergrond maar het is vooral de taal zelf die hier het vuur oppookt. Ali Smith laat zien hoe woorden zich als een virus in je brein kunnen nestelen en hoeveel schade verhalen kunnen aanrichten. Met verbazend gemak combineert ze een vaderroman met een absurde thriller, poëzie met politiek, essay met folklore.

1. Claire Louise Bennet – Kassa 19

Kassa 19 is de geniale neerslag van de eeuwige mislukking die schrijven is. De personages liggen bedolven onder dikke puinlagen taal en het is aan de lezer om zijn weg door die labyrintische ruïne te vinden. Onderweg zul je brokstukken poëzie, flarden memoires en splinters scherpzinnige essayistiek ontdekken, allemaal in brute, praatzieke alinea’s gepropt die samen een moker van boek vormen. Kassa 19 laat je knock-out achter.