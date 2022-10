Michelinsterren 3

Bereidingstijd Negentig minuten overrompelende stress. Zonder onderbrekingen.

Dranktip Een fles Château Marie en Sauvignon Blanc, de duurste wijn die Andy op de kaart heeft staan (200 euro).

Op het menu

Rek die voorlaatste aflevering van The Bear uit tot anderhalf uur, en u krijgt Boiling Point. De voor een Bafta genomineerde Britse nagelbijter van Philip Barantini, de langspeelversie van zijn gelijknamige kortfilm uit 2019, volgt de aan werk en drugs verslaafde chef-kok Andy (Stephen Graham) tijdens de ergste vrijdagavond van zijn leven. Samen met zijn rechterhand, souschef Carly (Vinette Robinson), en hun personeel, probeert hij hun Londense sterrenrestaurant overeind te houden terwijl het wordt belaagd door hongerige klanten die meer dan alleen een exquise maaltijd verwachten. Boiling Point heeft het allemaal: op macht beluste gezondheidsinspecteurs, onverdraagzame en hypermannelijke patriarchen, nepinfluencers die de steun van het restaurant proberen te krijgen, foodrecensenten met bijbedoelingen, een incompetente manager die is ingehuurd vanwege vriendjespolitiek en een beroemde chef-kok die van Andy 200.000 pond eist.

Voor hoeveel personen

Rust de nervositeit in The Bear vooral op de schouders van getroebleerde personages als Richie, dan wordt die van de keuken in Boiling Point belichaamd door het voltallige personeel. De druk van een overboekt restaurant op een vrijdagavond vlak voor kerstmis kan de werknemers bij één enkele fout hun kop kosten, zoveel maakt de film pijnlijk duidelijk.

Complimenten van de chef

‘Boiling Point is honderd procent nauwkeurig op een rare, onnauwkeurige manier’, toetst chef-kok Tom Kerridge in The Guardian de reeks af aan de realiteit. ‘Je voelt je van bij het begin nerveus. Vinette Robinson is uitstekend als souschef Carly: als ik niet beter wist, zou ik denken dat ze een echte chef is met een acteercarrière. Let wel: ik heb al die problemen ook meegemaakt, maar dan verspreid over 31 jaar en niet tijdens één shift.’ Wat Boiling Point een cinematografische tour de force maakt, is dat het in één enerverende lange take werd gedraaid. Een gimmick, die in deze claustrofobische context wonderwel werkt. Net als het personeel wordt u als kijker geen seconde ademruimte gegund. Het is Uncut Gems, de stressbom van de Safdie-broers uit 2019 met Adam Sandler als New Yorkse diamantair, maar dan in een snelkookpan.