Avant-garderegisseur Kenneth Anger overleden

Anger, die bekend stond voor zijn experimentele kortfilms als Scorpio Rising en The Inauguration of the Pleasure Dome, werd 96.

Anger was een van de meest beruchte kortfilmmakers, en had geen enkele langspeelfilm op zijn naam staan. Met zijn kortfilms wist hij echter een cultpubliek te bereiken. Zijn bekendste werk is de zogenaamde Magick Lantern Cycle, een verzameling van negen kortfilms die tussen 1947 (Fireworks) en 1974 (Lucifer Rising) verschenen.

Angers oeuvre wordt gekenmerkt door een grote mate aan symbolisme en surrealisme. Daarnaast wordt zijn werk als revolutionair gezien door de manier waarop hij occulte thematiek, geïnspireerd door de Engelse filosoof Aleister Crowley, combineerde met homo-erotiek. Vooral dat laatste maakte van Anger een controversieel figuur. Verschillende van zijn kortfilms verschenen in een tijd toen openlijke homoseksualiteit op het scherm nog illegaal was. De in 1947 verschenen kortfilm Fireworks zorgde ervoor dat Anger voor de rechter moest verschijnen wegens obsceniteiten, al kwam hij er zonder straf van af.

Ook als auteur deed Anger heel wat stof opwaaien. In 1959 publiceerde hij Hollywood Babylon, een boek vol roddels over de grootste sterren van het oude Hollywood. Hoewel het waarheidsgehalte van de sappige verhalen regelmatig in vraag werd gesteld, ging het boek vlotjes over de toonbank. Recent deed het schandaalboek nog dienst als inspiratiebron voor Damien Chazelles film Babylon.

Vanwege de experimentele, gewaagde aard van zijn werk wordt Anger door heel wat filmmakers als een belangrijke invloed genoemd, van Martin Scorsese tot John Waters. Daarnaast wordt hij gezien als een van de eerste openlijk homoseksuele filmregisseurs. Kenneth Anger werd 96 jaar oud.