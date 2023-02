Alle keren dat Jennifer Lopez een trouwjurk aantrok

In Shotgun Wedding trekt J.Lo achtentwintig trouwjurken aan, de voorlopige climax van bijna dertig jaar vol fictieve huwelijken. Een chronologisch overzicht.

1995 My Family

J. Lo kreeg maar een klein rolletje in deze indiefilm over drie generaties Mexicaans-Amerikaanse migranten in Los Angeles, maar ze mocht wel meteen een trouwjurk aantrekken. Het begin van een specifieke specialisatie.

1997 Selena

Technisch gezien draagt ze in de biopic over superster Selena Quintanilla een verlovingsoutfit en geen trouwjurk. Maar die is wit, dus we tellen het toch mee.

2001 The Wedding Planner

J. Lo’s bruidfilm der bruidfilms. Lopez speelt een wedding planner die op het punt staat te trouwen met haar stalker, tot ze er op het laatste nippertje vandoor gaat met Matthew McConaughey, de bruidegom wiens trouw ze aan het plannen is. Klinkt minder romantisch dan het is.

2002 Enough

De hoeveelheid tule op J. Lo’s hoofd doet misschien iets anders vermoeden, maar Enough is allesbehalve een romcom. Het huwelijk is namelijk het begin van alle ellende, aangezien haar kersverse man een gevaarlijke psychopaat blijkt te zijn.

2004 Jersey Girl

Mocht u zich het fictieve huwelijk in kwestie niet kunnen herinneren: de scène werd uiteindelijk uit de film geknipt omdat Ben Affleck en Lopez in het echte leven net na de opnames uit elkaar waren gegaan. Wie had durven dromen dat Bennifer twintig jaar later écht zou trouwen.

2005 Monster-in-Law

J. Lo speelt een hippie die wil trouwen met een dokter, maar geboycot wordt door Jane Fonda, die haar manipulatieve schoonmoeder blijkt te zijn. Uiteindelijk gaat het huwelijk toch door, maar verschijnt Fonda op het feest in een witte jurk. De trut.

2006 El Cantante

De zangeres en haar toenmalige echtgenoot, salsazanger Marc Anthony, vertolken samen salsazanger Héctor Lavoe en zijn echtgenoot Nilda ‘Puchi’ Lavoe. Dat was nogal meta.

2022 Marry Me

J. Lo’s comeback als koningin van het fictieve huwelijk. Deze keer speelt ze een J. Lo-rip-off die tijdens een van haar concerten wil huwen met een collega-popster (in een trouwjurk van vijftig kilo), maar dan om onduidelijke redenen plots besluit te trouwen met Owen Wilson, die toevallig in het publiek staat. Ook wel bekend als de meest ingewikkelde plot van 2022.

2023 Shotgun Wedding

De film waarin J. Lo twee van haar grootste passies samenbrengt: trouwen en met een geweer rondlopen. Tijdens haar huwelijk op een exotische bestemming worden alle aanwezigen namelijk gegijzeld door piraten. Doorheen de film draagt ze trouwens achtentwintig kopieën van haar trouwjurk. Elk in hun eigen staat van ontbinding.