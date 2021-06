Met de helft van het culturele jaar achter de kiezen, maakt Knack Focus de voorlopige balans op. Vandaag: de beste buitenlandse series van 2021 tot nu toe.

10. Solar Opposites

Een handvol aliens komt op aarde in de suburbs terecht nadat hun thuisplaneet verwoest is, maakt zich vrolijk over wat ze om zich heen zien en adopteert de favoriete samenlevingsvorm van hun buren: ze vormen een dysfunctioneel gezin. Omdat die premisse te goed is om maar één keer te gebruiken, wordt ze twintig jaar na het einde van de sitcom 3rd Rock from the Sun heropgevist voor Solar Opposites, een reeks die de menselijke soort in haar hemd zet.

9. Lisey's Story

In Lisey's Story probeert Lisey (een uitstekende Julianne Moore), de weduwe van een populaire fantasyschrijver, in het reine te komen met haar eigen familiegeschiedenis én die van haar overleden echtgenoot. Intussen wordt ze opgejaagd door een academicus en een jonge psychopaat die graag met een pizzames zwaait. Beiden azen op onuitgegeven manuscripten die Lisey volgens hen onterecht voor de wereld verborgen houdt. Ook als de gruwel toeslaat - de serie is ten slotte een Stephen King-adaptatie -, blijft Lisey's Story bovenal een familiedrama. In plaats van op het bloed te focussen, richt regisseur Pablo Larraín zijn aandacht op de pijn van Lisey, die altijd slechts deels fysiek is. De herinnering aan haar echtgenoot snijdt dieper dan het pizzames.

8. Calls

Wat je niet ziet, is altijd enger. Na een bovennatuurlijk fenomeen is de mensheid ten dode opgeschreven. Calls, misschien wel de engste tv-serie van dit voorjaar, vertelt aan de hand van telefoongesprekken tussen personages hoe het zo ver is kunnen komen. Maar laat u niet misleiden door het einde-van-de-wereldverhaaltje. Het is de manier waarop de makers van Calls dat naar het scherm vertalen die zo bijzonder is: er is níémand te zien. Behalve mogelijks een schreeuwend gelaat af en toe. Of ook niet. Tijdens dit intrigerende tv-experiment vraag je je meer dan eens af of je ze nog allemaal op een rijtje hebt.

7. In Treatment

In Treatment is terug. De Ierse acteur Gabriel Byrne speelde tussen 2008 en 2010 volgens fans de rol van zijn leven als Paul Weston, een New Yorkse psycholoog die zijn patiënten veel beter kon ontleden dan zichzelf. Na een hiaat van elf jaar krijgt In Treatment alsnog een vierde seizoen, én een nieuwe psychotherapeut. Dit keer is het Uzo Aduba - u kent haar misschien nog als Suzanne 'Crazy Eyes' Warren uit Orange Is the New Black - die in de ziel van patiënten peutert in wat ze zelf de 'meest intense rol uit haar carrière' noemt.

6. It's a Sin

Twintig jaar nadat Russell T Davies doorbrak met Queer as Folk, komt de tv-maker op de proppen met It's a Sin. In deze vijfdelige miniserie onderzoekt de Welshman achter Dr. Who de verwoestende impact van hiv op het leven van vier mannen. In 1981 was het verschrikkelijke virus voor Ritchie, Roscoe, Colin en Ash nog 'een soort kanker' die enkel in de VS opdook, maar Davies toont hoe hiv hen gedurende de jaren tachtig steeds dichter op de hielen zit. Een hartverscheurend drama dat niet enkel inzoomt op het leed van enkele mannen, maar ook toont hoe aids lang als een straf werd bestempeld. Hierdoor zijn veel slachtoffers moederziel alleen gestorven. Volgens Davies is deze minireeks vooral een ode aan hén.

5. WandaVision

Je associeert het Marvel Cinematic Universe met moed, drama, magie, lijf-aan-lijfgevechten, explosies, special effects en de occasionele oneliner. Níét met misverstanden, stuntelige hoofdpersonages en om de haverklap een daverend lachsalvo. Toch is dat wat Marvel u voorschotelt in WandaVision: de eerste tv-reeks uit het MCU is een sitcom. Centraal staan Wanda (alias de Scarlet Witch) en Vision, de twee meest miserabele hoofdrolspelers uit het aardedonkere tweeluik Infinity War en Endgame, die plots een huiselijk leven in een zonnige buitenwijk krijgen. Marvel amuseert zich tegenwoordig met genres op hun kop te zetten.

4. The Investigation

The Investigation is true crime op zijn radicaalst. In 2017 worden de stoffelijke resten van de Zweedse journaliste Kim Wall teruggevonden, verspreid over een baai ten zuiden van Stockholm. Uitvinder Peter Madsen wordt gearresteerd en veroordeeld: hij zou Wall vlak voor haar verdwijning hebben uitgenodigd op zijn onderzeeër, en de boot vervolgens tot zinken hebben gebracht. In deze miniserie vertikt de Deense scenarist-regisseur Tobias Lindholm (bedenker van Borgen) het om de bizarre misdaadzaak te dramatiseren. Er wordt uitsluitend gefocust op het onderzoek, en ni?e?t op de moordenaar. De Deense crimi hoort zo meteen bij het allerbeste dat de nordic noir al heeft voortgebracht.

3. Mare of Easttown

Foeterend, mankend, te pas en te onpas aan een e-sigaret lurkend en zo onelegant als maar kan: Kate Winslet trekt alle aandacht naar zich toe in Mare of Easttown. Voor Winslet is het pas de tweede tv-reeks als volwassen actrice, nadat ze tien jaar geleden het zelfbewuste maar tragische titelpersonage speelde in Todd Haynes' magnifieke filmfeuilleton Mildred Pierce. In deze HBO-miniserie vertolkt ze een cynische flik uit een troosteloos arbeidersstadje in Pennsylvania die speurt naar de moordenaar van een tienermeisje maar ook privé de nodige trubbels heeft.

2. The Underground Railroad

Hoe maak je een kijkstuk over iets waar we liever van wegkijken? In lijn met zijn vorig werk kiest Barry Jenkins, de meesterstilist achter Moonlight en If Beale Street Could Talk, in de tien uur durende reeks The Underground Railroad voor een aanpak tussen brutaal en dromerig. In zijn intens picturale serie over Amerika's duistere slavernijverleden, een adaptatie van de gelijknamige roman van Colson Whitehead (goed voor zowel de National Book Award als de Pulitzer Prize), stuurt de regisseur de weggelopen jonge slavin Cora op een reis doorheen tijd en ruimte in treinen die onder het aardoppervlak tuffen.

1. Mythic Quest

Het tweede seizoen van Mythic Quest is nog beter geworden. In de kantoorkomedie kijken de makers van It's Always Sunny in Philadelphia binnen bij een populaire spelontwikkelaar. Dat het er in zo'n vitamine D-arme omgeving niet altijd even mooi aan toe gaat, wordt snel duidelijk wanneer Ian Grimm, het creatieve maar onuitstaanbare genie dat zich graag aan Steven Spielberg spiegelt, zich met zijn bonte bende developers en schrijvers aan een uitbreiding van zijn online-fantasyavontuur Mythic Quest waagt. Voor wie na een jaar aan de keukentafel naar een portie workplace comedy snakt.

