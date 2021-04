Met de sterke dramaserie ItaliqueMare of Easttown/Italique doet HBO u nog maar eens de pijn van het zijn voelen. Kate Winslet, die voor het eerst sinds Mildred Pierce in een tv-reeks aantreedt, loopt zich net geen builen tussen de vele personages maar acteert desondanks alles en iedereen in de schaduw.

HBO is niet van plan u te amuseren, zelfs niet in tijden van pandemie. Terwijl concurrenten als Netflix en Disney+ hun platformen vooral volstouwen met vrijblijvend bingevertier, kiest de Amerikaanse betaalzender de afgelopen jaren steeds resoluter voor projecten die de zelfkant van de maatschappij tonen en de condition humaine tot op het bot ontleden.Vrolijker word je daar niet van. In series als het hartverscheurende I Know This Much Is True (met Mark Ruffalo in een sterke dubbelrol), Sharp Objects, Euphoria en zelfs de Stephen King-adaptatie The Outsider gaan de personages zodanig gebukt onder onwezenlijk leed en diepe trauma's dat je moeite moet doen om er niet het label 'ellendeporno' op te kleven. Dat is nauwelijks anders bij Mare of Easttown, dat zijn aanzienlijke gewicht zo goed als volledig op de sterke schouders van Kate Winslet laadt, die de zevendelige miniserie ook coproduceerde. Mare Sheehan (Winslet) is niet iemand om te benijden. De cynische rechercheur slijt haar dagen in Easttown, een arbeidersstadje in Pennsylvania dat kreunt onder zijn eigen troosteloosheid. Ze is gescheiden, woont ferm tegen haar zin samen met haar moeder (Jean Smart) en probeert zich zo goed als mogelijk te ontfermen over haar lesbische tienerdochter (Angourie Rice) en een jonge kleinzoon over wie ze op elk moment het hoederecht kan verliezen. Op de koop toe torst ze ook nog een rugzakje vol misère uit het verleden. Ook professioneel staat Mare onder meer druk dan ze aankan: tot woede en frustratie van de plaatselijke bevolking heeft ze de zoektocht naar een meisje dat een jaar eerder verdwenen is opgegeven. Het betert er niet op wanneer in het stadje een andere tiener wordt vermoord en Mare door haar commissaris opgezadeld wordt met een overenthousiaste jonge agent die haar bij het onderzoek moet assisteren (Evan Peters uit American Horror Story). Mare, ooit gebombardeerd tot de redder van de gemeenschap nadat ze in een beslissende wedstrijd van de lokale basketbalploeg de winnende korf had gescoord, lijkt steeds meer onder de hoge verwachtingen en haar persoonlijke sores te bezwijken. Zelfs de romantische interesse van een charmante hoogleraar met de perfecte kaaklijn van Guy Pearce biedt weinig soelaas. Tien jaar nadat ze voor het laatst op het kleine scherm te zien is geweest (in Mildred Pierce, waarvoor ze een Emmy won) imponeert Kate Winslet dus opnieuw in opdracht van HBO. Foeterend, mankend, te pas en te onpas aan een e-sigaret lurkend en zo onelegant als maar kan, trekt ze alle aandacht naar zich toe. Showrunner Brad Inglesby en de rest van de cast leggen haar daarbij geen strobreed in de weg. Nogal wat van de vele personages in Mare of Easttown lopen er wat verloren bij, alsof ze louter in het leven werden geroepen om de plotmotor draaiende te houden of om als aangever voor Winslet te dienen. Jean Smarts personage is een van de weinige uitzonderingen die echt voor dramatische meerwaarde zorgen. De 69-jarige veterane van het kleine scherm die dankzij haar opmerkelijke prestaties in seizoen twee van Fargo en in Watchmen aan een tweede leven bezig lijkt, brengt de broodnodige luchtigheid als Mares weerbarstige, aan iPadspelletjes verslingerde moeder. Alles wijst erop dat showrunner Inglesby, die zelf opgroeide in Pennsylvania en de desolate staalarbeidersstadjes aldaar al opvoerde in zijn scenario's voor de films Out of the Furnace en American Woman, van het grauwe Easttown een minstens zo belangrijk personage wilde maken als van zijn protagoniste. De kaduke arbeiderswoningen, de achterklap en opgekropte frustraties, het uitzichtloze bestaan van de lokale jeugd, de eenzaamheid en het drugs- en het alcoholmisbruik die achter de muren schuilgaan: Inglesby kruist elk vakje aan en slaagt erin je te doen meevoelen met de mensen die hun dagen moeten slijten in de economisch zwaar geteisterde Rust Belt. Dat het moordmysterie daardoor wat stiefmoederlijk wordt behandeld en iets te veel op toevalligheden steunt om echt te overtuigen, stoort zelfs niet. Net zoals zovele HBO-producties is Mare of Easttown in de eerste plaats een diepmenselijk drama, een dwingende kijkervaring over heel veel vallen en met de grootste moeite ter wereld weer opstaan. En specifiek in dit geval: een uitstekend vehikel om het ontzagwekkende talent van Kate Winslet te showen. Een tweede Emmy lonkt.