Postmetal uit Leuven, stadionrap uit Linkebeek, een Afghaanse sterzangeres en Lana fucking Del Rey: dit zijn volgens ons de beste platen van het jaar.

10 Chocolat - Roméo Elvis

Zijn eerste soloalbum is er een à l'américaine, met veel beatmakers en gaststemmen als Damon Albarn. Maar Roméo Elvis is zijn morale nog niet kwijt, want achter de blockbusterrap schuilt ook een boodschap.

9 Legacy! Legacy! - Jamila Woods

Kahlo, Basquiat, Baldwin: op haar tweede plaat eert r&b-zangeres Jamila Woods haar gekleurde helden en heldinnen, en stelt ze in één moeite haar eigen muzikale legacy veilig.

8 Magdalene - FKA Twigs

Tap-, paal- en zwaarddansen: wie FKA Twigs al live heeft gezien, weet dat ze het allemaal kan. Maar in één ding is ze nog beter: felle, fragiele én fantastische platen als Magdalene maken.

© Eva Vlonk

7 Nest - Brutus

Leuvens postmetaltrots toont op Nest meer emoties dan op voorganger Burst. Maar buigen of barsten? Nee, daar wil Brutus nog steeds niet van weten.

6 When I Get Home - Solange

Op de opvolger van A Seat at the Table gaat de jongste Knowles de meer psychedelische toer op. Zoals onze man het eerder in dit blad stelde: 'When I Get Home is als vrijen met het licht uit.'

5 Quiet Signs - Jessica Pratt

Dolle Pratt! Met haar derde plaat heeft de Amerikaanse Jessica Pratt ons alwéér in het hart geraakt. In die mate zelfs dat Quiet Signs ons de vraag heeft doen stellen: bestaat de hemel dan toch echt?

4 Songs of Our Mothers - Kefaya & Elaha Soroor

Wanneer een Afghaanse sterzangeres in zee gaat met een producersduo uit Londen, krijg je een boeiende mix van dub, jazz en elektronica. En dan is Songs of Our Mothers ook nog eens een regelrechte aanklacht tegen genderongelijkheid, seksisme en misogynie.

© /

3 When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish

Geen album dat meer impact had dan het debuut van Billie Eilish. En na When We All Fall Asleep, Where Do We Go? gewikt, gewogen én in evenwicht bevonden te hebben zijn ook wij billievers geworden.

2 Kiwanuka - Michael Kiwanuka

Big Little Lies 2 stelde teleur, maar op de maker van de themasong kunt u wél nog altijd rekenen. Michael Kiwanuka's titelloze derde is bijdetijds in zijn tijdloosheid - of is het omgekeerd?

1 Norman Fucking Rockwell! - Lana Del Rey

'Writing the next best American record', Lana Del Rey was er naar eigen zeggen geobsedeerd door. En het is haar nog gelukt ook. Norman Fucking Rockwell! is de beste fucking plaat van 2019!