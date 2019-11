4 star star star star star

Op haar tweede album veegt FKA Twigs de scherven in haar borstkas bijeen en puzzelt er een album van extreme dualiteiten mee. Dwars, gespleten, maar uit één tegelijk fragiel én stevig stuk.

Vijf jaar na haar bejubelde debuut LP1 is FKA Twigs terug, en haar nieuwe worp opent meteen met een afscheid: 'If I walk out the door it starts, our last goodbye', zingt ze a capella in Thousand Eyes. Digitale percussie schudt zich langzaam en nukkig wakker, terwijl Twigs' falset zich vermenigvuldigt en aanzwelt, als een koor kloosterzusters diep in de buik van ijzige catacomben. 'It's gonna be cold with all those eyes', klinkt het crescendo, als ee...