Brutus was al een buzzband in de wereld van de harde rock - met dank aan fans als Metallica-drummer Lars Ulrich. Met Nest, hun tweede plaat, lijken ze de volgende stap te zetten.

De Botanique, Brussel, begin mei. De drie leden van Brutus maken zich op voor show nummer 238 in hun bestaan als band. De donkere gitaardrone die hun optreden aankondigt, dreunt al door de zaal. Niemand lijkt zenuwachtig. Ze weten wat ze moeten doen. Live is Brutus een machine. Drie trappen en een zwart doek scheiden hen van de uitverkochte Rotonde. Dat is geen gewone zaal. Het publiek staat er in een halve cirkel rond het podium en de tribunes lopen op naar achteren, waardoor je publiek een muur van gezichten is.

...