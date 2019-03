Het debuut van Billie Eilish is een koortsdroom tussen puberteit en volwassenheid

3 star star star star star

Jonas Boel Jonas Boel is medewerker van Knack Focus

De hype werd al breed uitgesmeerd, maar nu haar eerste album is gearriveerd leggen we Billie Eilish in de weegschaal. Die blijkt na veertien tracks en veertig minuten verrassend in evenwicht.