4 star star star star star

Brittany Howard heeft haar best gedaan, maar qua hot buttered, symfonische soul met fuzzgitaren moet iedereen het dit jaar afleggen tegen koning Kiwanuka.

De journalistiek is geen kringwinkel. Toch mogen we onze beoordeling van Love & Hate, Michael Kiwanuka's vorige plaat uit 2016, vandaag deels hergebruiken. 'In een vintage gevoel gewikkeld, zonder dat dat flagrant retro aandoet.' 'Dameskoren en conga's.' 'Opsmuk die Kiwanuka's boodschap nooit in de weg zit.' 'Knielen voor het luxueuze soulschrijn van Isaac Hayes.'

