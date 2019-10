De nominaties voor de Red Bull Elektropedia Awards zijn bekend. Charlotte Adigéry start met de beste papieren: maar liefst zes nominaties rijfde de Gentse zangeres binnen. Ook Zwangere Guy, Roméo Elvis en BeraadGeslagen komen uitstekend aan de start van het prijzencircus voor elektronische muziek.

Dat Roméo Elvis en Zwangere Guy veel nominaties zouden binnenhalen voor de Red Bull Elektropedia Awards lag voor de hand: beide rappers leverden dit jaar een geprezen album af en werkten een razend drukke festivalzomer af. Hetzelfde geldt voor BeraadGeslagen, de experimentele elektronicawaanzin van Lander Gyselinck en Fulco Ottervanger. Alledrie de acts staken vijf nominaties op zak, maar één vrouw kreeg nog een streepje meer achter haar naam: Charlotte Adigéry. Nog straffer: de zangeres, bekend van WWWater en van zichzelf, had daar slechts een ep voor nodig. Daarnaast ging ze op tournee met Neneh Cherry en maakte ze internationaal furore met onder meer haar meditatievideo en de videoclip van Cursed and Cussed, waarvoor ze zich aan ASMR waagde, de kunst van het hersenorgasme zeg maar.

Bij het label van Adigéry, Deewee, valt trouwens nog meer te vieren: grote bazen Stephen en David Dewaele halen als Soulwax nog eens vier nominaties binnen, waarvan drie voor beste remix. In die categorie nemen ze het op tegen hun eigen pupillen, de jonge wolven van Asa Moto.

Achter Adigéry en de haren tekent zich een interessant peloton af, met veel nieuwkomers. Claire Laffut en Martha Da'ro krijgen elk vier nominaties. Annie Pleasure - de eerste act op Royale Records, het label van Lefto - heeft aan één ep genoeg om drie nominaties binnen te harken. Evenveel kansen op winst zijn er ook voor Brihang, hiphopfenomeen Hamza en elektronicaproducer Cleveland. Ontvingen tenslotte elk twee nominaties: Ana Diaz, Ashley Morgan, Baloji, Charlotte de Witte, Chibi Ichigo, Ikraaan, Juicy, Lous and The Yakuza, Miss Angel, Susobrino en Warhola.

Verder kunnen ook Girl-regisseur Lukas Dhont en cameraman Nicolas Karakatsanis, vooral bekend van de films van Michaël Roskam, een Red Bull Elektropedia Award winnen. Ze nemen het tegen elkaar op in de categorie Best Video - Dhont maakte een videoclip voor Sylvie Kreusch, Karakatsanis voor Warhola.

Dit jaar is er één echt nieuwe categorie, die voor beste ep. Verder zijn de prijzen voor Best Party, Best (Really Big) Party en Best Festival herleid tot prijzen voor Best Electronic Music Event in drie verschillende grootteordes en werd Best Nightlife Photographer Best Music Photographer. Voor die laatste prijs is ook Knack Focus-huisfotograaf Wouter Van Vaerenbergh genomineerd.

Eerder werd al bekendgemaakt dat de oprichters van Pukkelpop en de organisator van Dour dit jaar een Lifetime Achievement Award krijgen, terwijl Bombataz, KRANKk en Lola Haro zich Most Promising Artist mogen noemen. Voor de Belgian DJ Top 100 en de Belgian Club Top 30 zijn er geen nominaties - de uitkomst in beide categorieën wordt bepaald door het publiek.