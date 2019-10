Brihang: 'Jammer dat ik nog niet op mijn gezicht heb gekregen in Brussel'

Kristof Dalle Journalist

'Der zit e steentje in me schoen, mo kzien der al gewend aan.' Het poëtische West-Vlaams van Brihang gaf Mia, Blauw en Zoutelande vorige maand het nakijken in De Lage Landenlijst, maar liet zijn ouders wel met vragen achter over zijn mentale gezondheid. Het gaat nochtans goed met Boudy Verleye. Meestal toch. 'Ik zat te wenen als een klein kind. Echt wénen. Het stopte niet.'

© JEF BOES

'Water? Thee? Of toch liever koffie?' vraagt Brihang. 'Ik heb net een Bialetti van het containerpark gered. Er zat een raar laagje in, maar ik denk dat ik alles eruit heb kunnen wassen.'

