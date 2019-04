Roméo Elvis: 'Als je de posts van Theo Francken volgt, vraag je je af wie van ons twee de rapper is'

Roméo Elvis is klaar voor de volgende stap. Dat zou wel eens een grote kunnen zijn.

'La ville avec un accent' is de ietwat knullige slogan van Nîmes, een stad van 150.000 inwoners in het zuiden van Frankrijk, vooral bekend om zijn historische Romeinse centrum en de massa's toeristen die daar in de zomer op afkomen. Op voorhand leek het een ietwat aparte keuze dat Roméo Elvis uitgerekend hier zijn eerste try-out met full band zou spelen. In de praktijk blijkt het net daardoor nog indrukwekkender. De Paloma - capaciteit: 1200 man - is namelijk zonder veel promo volledig volzet. Veel Belgen claimen dat ze succes hebben in Frankrijk. Weinig Belgen kunnen op tien uur rijden van Brussel voor 1200 mensen spelen.

...