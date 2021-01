De beste Vlaamse serie van het afgelopen jaar was 'De Twaalf'. De reeks werd in het Kursaal van Oostende bekroond met de Ensor voor de beste tv-serie. De reeks sleepte zo zeven Ensors in de wacht. De film 'De Patrick' gaat naar huis met de Ensor voor beste film.

'De twaalf', de serie van Wouter Bouvijn, toont het assisenproces tegen Frie Palmers, vertolkt door Maaike Cafmeyer. Cafmeyer kreeg daarvoor tevens de Ensor voor beste actrice in een TV-serie. De actrice nam het beeldje in ontvangst in het Thermae Palace in Oostende. 'Ik ben een beetje van slag. Ik win deze Ensor op een moeilijk moment in mijn leven.' Een emotionele Cafmeyer bedankte ook haar gezin. 'Bedankt dat jullie zo lief voor mij zijn.'

De serie won onder meer ook de Ensor voor beste scenario, beste sound design en beste regie. "De Twaalf" was de grote slokop op de Ensors in de categorie series.

De Patrick

Het was een avond vol prijzen voor "De Patrick". Naast beste film en beste regie werd de film onder meer ook bekroond met beste art director, beste scenario, en beste kostuum. Hoofdrolspeler Kevin Janssens won voor zijn vertolking in de film beste acteur. "De Patrick" was met zeven Ensors een van de grote slokoppen van de avond.

Janssens kwam maar liefst 17 kilogram bij voor zijn rol in de film. Janssens bedankte bij ontvangst van het beeldje een resem mensen. 'Ik wil mijn vrienden bedanken die naast de set heel belangrijk voor mij waren. Het was een intense periode.'

Maaike Neuville

De Ensor voor beste actrice ging zaterdagavond naar Maaike Neuville voor haar rol in de film 'All Of Us'. Neuville nam het beeldje in ontvangst tijdens de coronaproof versie van het Gala van de Ensors in Oostende.

Maaike Neuville won met haar vertolking van Cathy, een terminale kankerpatiënt in de tragikomedie 'All Of Us'. Een emotionele Maaike Neuville nam op coronaveilige manier het beeldje in ontvangst in het Thermae Palace in Oostende. 'Ik wil deze prijs opdragen aan mijn mama, die er niet meer is. Ik ben hier heel blij mee.'

Overige prijzen

Daarnaast viel ook Mauro Pawlowski in de prijzen. Hij schreef de Beste Soundtrack voor 'Cleo' van Eva Cools. 'Mother' van Kristof Bilsen en 'De Onfatsoenlijken' van Luc Lemaitre waren de winnaars in de categorieën documentaire film en documentaire televisie. De Ensor voor Beste Jeugdfilm ging naar 'De Familie Claus' en er was ook voor het eerst een Ensor voor Animatiefilm, die ging naar 'Vos en Haas'. Wim Opbrouck sloot de show af met een bemoedigende boodschap voor kijkend Vlaanderen. 'Hou het veilig, hou het vol.'

Het Gala van de Ensors werd omwille van de coronamaatregelen dit jaar live uitgezonden op Canvas.

