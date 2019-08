Tim Mielants, regisseur van 'De Patrick': 'Ik heb Kevin Janssens voor de tweede keer misbruikt'

'Word ik schipper of regisseur?' Ooit liet Tim Mielants, regisseur van onder meer Legion en Peaky Blinders, Marc Didden over zijn carrière beslissen. Voor wie nog twijfelde of die de juiste keuze maakte, is er nu zijn eerste langspeelfilm De Patrick. Met een extra portie Kevin Janssens. 'Hij moest over de Meir kunnen lopen zonder dat één vrouw naar hem omkeek.'

Sinds zijn ouders hem in 1985 meenamen naar een kleine naturistencamping in de Pyreneeën bleef die plek door het hoofd van Tim Mielants spoken. Toen hij die koortsdroom vol opmerkelijk egaal gebruinde mei-68'ers echter finaal wilde uitdrijven, kwam zijn tv-carrière net in een stroomversnelling terecht. Nadat de VTM-reeks Cordon op BBC was uitgezonden, kreeg hij de kans om het derde seizoen van Peaky Blinders te regisseren, en later ook afleveringen van onder meer Legion en The Terror. 34 jaar na datum is Mielants' milde obsessie dan toch uitgemond in De Patrick, een nogal surreële zoektocht naar een verloren hamer, met Josse De Pauw, Bouli Lanners, Jemaine Clement, zeventien kilo extra Kevin Janssens en heel weinig kleren.

