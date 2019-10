Maaike Neuville: 'Zijn we niet stilaan klaar met man versus vrouw?'

Kristof Dalle Journalist

Als acteercarrières in golven verlopen, mogen we stilaan van een Neuville Vague spreken. Dit voorjaar overtuigde ze in De dag, dit najaar schippert ze tussen juryplicht en zombies in De twaalf en Yummy. En ondertussen werkt ze ook aan haar eigen film. 'Een van de belangrijkste lessen die ik mijn dochter wil meegeven, is dat ze eerst voor haar eigen geluk moet gaan. Dan moet ik toch het goede voorbeeld geven?'

© Kaat Pype

In De twaalf is Maaike Neuville vanaf zondag te zien als een muizig volksjurylid in het assisenproces van de dubbele moordenares Frie Palmers (Maaike Cafmeyer). Straffe zondagavondfictie uit de pen van de schrijvers achter Beau Séjour, en het begin van een aantal maanden waarin Neuville behoorlijk alomtegenwoordig zal zijn op het grote en kleine scherm. In december kanaliseert ze haar innerlijke scream queen in Yummy van Lars Damoiseaux, Vlaanderens eerste zombiefilm. En in januari volgen All of Us van Willem Wallyn, over een zelfhulpgroep voor terminale patiënten, en Ghost Tropic, de derde film van haar vriend Bas Devos. Daarin treft Saadia Bentaïeb tijdens haar nachtelijke tocht door Brussel een pompbediende die opmerkelijke gelijkenissen met Neuville vertoont.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×