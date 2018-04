Wat is de floss, behalve de favoriete dansmove van uw kinderen?

Het grijnzende gezicht van Theo Francken getrukeerd op een kinderlichaam dat spastisch danst: het was een opvallend filmpje dat onlangs op de Facebookpagina van de N-VA verscheen. 'Wanneer je hoort dat twee derde van de Vlamingen je beleid steunt', was het bijschrift. Inclusief dab-emoji. Niet toevallig, want de floss is het nieuwe dabben.

...