‘Weg, vakantie! Hier, comfy chair!’: 18 tips voor uw televisionele najaar

Canvas bestaat een kwarteeuw, Disney+ blijft zijn universa uitbreiden, er worden ringen gesmeed op Midden-Aarde, ook James Cooke slaat aan het verbouwen, de Britse royal family krijgt andermaal nieuwe smoelen en Alex Agnew is de nieuwe Walter Grootaers.

1. Wednesday

Welmenend, maar een ietsiepietsie excentriek en macaber – op hun landgoed heeft ze een kerkhof, ze beschikt over een martelkamer en klusjes laat ze over aan een wandelende hand: The Addams Family moet de meest Burtoneske familie ter wereld zijn die niet door Edward Scissorhands– en The Night before Christmas-regisseur Tim Burton is bedacht. Hun geestelijke vader is striptekenaar Charles Addams, vanaf de jaren zestig volgden tv-series, musicals en films. Deze nieuwe serie focust op Wednesday Addams, de sinistere dochter des huizes, en haar avonturen op een prestigieus internaat voor outcasts. U raadt nooit welke filmregisseur bereid was om er iets moois en macabers van te maken.

2. Fear Factor

De Amerikaanse versie van Fear Factor werd in 2012 afgevoerd nadat kandidaten verplicht waren een litertje ezelsperma te nuttigen. Of het zover komt in deze Vlaamse reboot weten we niet, maar de deelnemers zullen wel gedwongen worden de stentorstem van Alex Agnew te ondergaan: de Antwerpse komiek neemt onbevreesd de fakkel over van Walter Grootaers, die het programma aan het begin van de eeuw op VTM presenteerde. De nadruk zal deze keer minder op het eten van vieze dingen liggen – dat heet tegenwoordig gewoon haute cuisine – en meer op gevaarlijke stunts. Voor de speciale BV-aflevering werd nochtans al chocolatier Dominique Persoone ingeschreven, een man die altijd praat alsof hij op een tarantula kauwt.

3. Uncle Martin

Hoor wie belt daar, kind’ren? Jarenlang was de kans groot dat Martin Heylen aan uw voordeur een vrijblijvend praatje aanzwengelde, zelfs al was u in China, Siberië of de States gedomicilieerd. Nu trekt de joviale journalist andermaal de grote plas over voor een veel persoonlijker project. In het zog van de Red Star Line-boot die honderd jaar geleden de broers en zus van zijn grootmoeder naar de nieuwe wereld bracht, traceert Heylen een Amerikaanse familietak die hem tot voor kort onbekend was. Animo om gemeenschappelijke trekjes – dat voorhoofd! – verzekerd.

4. Willow

Na ruim dertig jaar gespeculeer mag Ron Howard alsnog het vervolg presenteren van zijn indertijd door George Lucas geschreven, sympathieke fantasyfilm Willow (1988). Deze keer is Howard weliswaar geen regisseur maar coproducer, en betreft het geen film maar een serie die – nogal fantasieloos – dezelfde naam kreeg. De hoofd- en heldenrol is ook nu weggelegd voor dwergacteur Warwick Davis, voor zover bekend de enige uit de vroegere cast die terugkeert. Vreten voor nostalgici en iedereen die er dezer dagen naar snakt een boze macht zwaar op de bek te zien krijgen.

5. The White Lotus – seizoen 2

Geen serie die met zoveel satirisch venijn, scherpzinnige observaties en snedig drama de steenrijke, wereldvreemde elite in haar hawaïhemd zet als The White Lotus. (Of het zou Succession moeten zijn.) Over het tweede seizoen is nog niet veel geweten. Jennifer Coolidge is opnieuw van de partij als de naar spiritualiteit en cocktails snakkende socialite Tanya. Het luxeresort op het Hawaïaanse eiland Maui wordt verlaten. Vermoedelijk moet het personeel van een Siciliaans paradijs zich dit keer moeite getroosten om zijn afkeer van de onuitstaanbare, geprivilegieerde gasten achter een glimlach te verbergen. Om van te smullen bij een grote zak budgetchips.

6. The Lord of the Rings: The Rings of Power

De legende wil dat Jeff Bezos zelf aan de onderhandelingstafel zat toen Amazon de rechten voor deze reeks binnenhaalde. De prequel op Peter Jacksons Lord of the Rings– en Hobbit-films is dan ook geen klein bier: met een budget van 1 miljard dollar voor vijf seizoenen wordt The Rings of Power de duurste serie uit de tv-geschiedenis. Maar wordt het ook góéde tv? Fans van bedenker J.R.R. Tolkien maken zich zorgen over het verhaal, dat voor het eerst niet rechtstreeks uit de boeken van de meester komt. Economisten vrezen dat het opbod van exorbitante budgetten de toekomst van het streamen op het spel zet. En de nerds op YouTube maken zich vrolijk over de trailer, die uit élke fantasyreeks van de laatste twintig jaar zou kunnen komen.

7. Don’t Scream

De BV’s die het minste schreeuwen, winnen in Don’t Scream. William Boeva hoopt op veel verliezers.

Lees hier het volledige interview: In ‘Don’t Scream’ jaagt comedian William Boeva twaalf BV-duo’s de stuipen op het lijf

8. The Voice van Vlaanderen

In The Voice van Vlaanderen worden coaches Niels Destadsbader en Tourist LeMC vervangen door Matthieu Terryn en Jan Paternoster. Die laatste heeft daar alvast ook zelf iets geleerd.

Lees hier het volledige interview: Jan Paternoster hoopt als nieuwe ‘The Voice’-coach zelf ook bij te leren van zijn kandidaten

9. Andor

Dat het heelal oneindig is, is onder wetenschappers al enige tijd bekend, maar bij Disney + nemen ze nu echt de allerlaatste twijfels weg: Andor is al de derde liveactionserie die de zender ons dit jaar vanuit het Star Wars-universum doorseint. Deze keer gaat het om een prequel op de film Rogue One (2016), waarin een groep rebellen de plannen voor de Death Star doorspeelde aan prinses Leia – een digitaal verjongde Carrie Fischer, weet u nog? Andor effent het pad voor de gebeurtenissen in Rogue One over twee seizoenen. Hoofdrolspeler Diego Luna (als Cassian Andor) keert terug, net als Forest Whitaker (Saw Gerera) en coscenarist Tony Gilroy, die hier optreedt als bedenker en showrunner. En zand. Véél zand.

10. The Crown – seizoen 5

Er zijn gelukkig nog andere families te volgen dan de Verhulstjes en de Plankaerts. Voor zijn voorlaatste seizoen, dat de Britse Royal Family in de jaren negentig volgt, wisselt de prestigieuze dramareeks The Crown opnieuw volledig van cast. Zo draagt Olivia Colman de kroon over aan Imelda Staunton en nemen Dominic West en Elizabeth Debicki ditmaal de rollen van Charles en Diana op zich. De tumultueuze scheiding van het koninklijke koppel en de tragische dood van Lady Di zullen de toon zetten.

11. Chantal

Drie jaar na het einde van het razend populaire Eigen kweek krijgt wakkere agente Chantal Vantomme (Maaike Cafmeyer) haar eigen welverdiende spin-off: in Chantal begint ze een nieuw leven als wijkcoördinator in de meest westelijke politiezone van het land. Bedenker en schrijver Mathias Sercu behield het geliefde personage maar voorzag het van een heel nieuwe speeltuin vol West-Vlaams pratende macho’s en op feiten geïnspireerde misdaadverhalen uit de Far West van Vlaanderen. Naast Cafmeyer en Sercu zelf doen alle West-Vlaamse acteurs mee die u eerder dit jaar niet in Nonkels zag – al sluiten we een overlapping of twee niet uit. Wij zetten ons geld in op: heerlijk onnozel.

12. Extreme Makeover

De verhitte vastgoed- en renovatiemarkt heeft zich ook al enkele jaren verankerd in het televisieaanbod. Er wordt naar lieve lust verkocht en verbouwd door roodharige makelaars en jonge koppels met minstens een paar linkerhanden. Ook James Cooke runt dit najaar ettelijke werven in een Vlaamse remake van het internationaal populaire bouwprogramma Extreme Makeover. Samen met familie, vrienden, buren en een rist experts gaat Cooke aan de slag bij gezinnen die een zware tegenslag hebben gekend en niet over de middelen beschikken om hun droomwoonst te verwezenlijken. Feel-good tv onder een laagje bouwstof.

13. Het jachtseizoen

VTM heeft een nieuwe niche aangeboord: stuur BV’s op chirokamp en richt er enkele camera’s op. Na het succes van De verraders, waarin advocaat Walter Damen, chef Loïc Van Impe en influencer Jamie-Lee Six een intens potje Weerwolven van Wakkerdam speelden, doet de omroep opnieuw beroep op een populair Nederlands format. Net als in de gelijknamige YouTube-hit jagen diezelfde Jamie-Lee, Laura Tesoro en Maarten Top elke week een BV-duo op dat ontsnapte uit een cel in Vlaanderen. De vluchters (in feloranje bajesplunje) mogen slechts twintig minuten in hetzelfde voertuig zitten en kunnen enkel schuilen in openbare gebouwen. Een BV-versie van verstoppertje, zo u wil.

14. Pinocchio

Populaire pop, die Pinokkio. In september pakt Back to the Future-regisseur Robert Zemeckis op Disney+ uit met een liveactionfilm met Tom Hanks als houtsnijder Geppetto. Drie maanden later laat Guillermo del Toro in een stop-motionfilm zijn verbeelding los op het sprookje over de levende marionet. Een kopie van de Disneyklassieker uit 1940 wordt dat zeker niet. De regisseur van The Shape of Water situeert het verhaal tijdens de opkomst van het fascisme in Italië. En de wees-braafboodschap vindt hij maar niks. ‘De schoonheid van Pinokkio is dat hij geen perfect wezen is. Het is een lastige jongen en een zonderling en precies daarom hou ik van hem.’

15. Mythic Quest – seizoen 3

Een megalomane baas die iedereen naar zijn pijpen doet dansen, volstrekt onbekwame collega’s, botsende ego’s, kinderachtige spelletjes: vooral in het tweede seizoen werkte Mythic Quest zich op tot een kantoorkomedie die niet moet onderdoen voor The Office, Het eiland, The IT Crowd of Silicon Valley. Deze keer beginnen Ian en Poppy een eigen gamestudio. Uiteraard al bekvechtend. Vrees geen game over. Het vierde seizoen is al besteld.

16. The Guardians of the Galaxy Holiday Special

Marvel doet het dit najaar iets rustiger aan: de tweede Black Panther-film komt in november in de zalen, op Disney+ krijgen we alleen nog twee specials. De eerste is een Halloweenspecial omtrent het nieuwe personage Werewolf by Night, de tweede een heuse kerstaflevering van Guardians of the Galaxy. Schrijver en regisseur James Gunn was als kind grote fan van de Star Wars Holiday Special (1978) en wilde naar eigen zeggen al jaren iets maken dat even onnozel en sentimenteel is. In de wetenschap dat zijn Guardians sowieso al de onnozelste en sentimenteelste bende in het hele MCU zijn, nestelen we ons nu al met een kop hete chocomelk in de zetel.

17. Ooit vrij

In een nieuw seizoen van Ooit vrij richt Tess Uytterhoeven, die zich begin dit jaar nog liet opmerken met de docu Het proces dat niemand wou over de zaak-Bart De Pauw, de blik andermaal op het gevangeniswezen en zijn uitdagingen.

Lees hier het volledige interview: Ook in seizoen 3 van ‘Ooit Vrij’ werpt Tess Uytterhoeven een realistische blik op het gevangeniswezen

18. 25 Jaar Canvas

Ter gelegenheid van 25 jaar Canvas nemen teams van onder meer Terzake, Alles kan beter en De ideale wereld het tijdens een feestweek in december tegen elkaar op. Thomas Huyghe, sidekick van quizmaster Phara de Aguirre, hoopt dat het verkeerd afloopt.